19:48, Сегодня

"Под индексацию подпадают все пенсионеры": Николай Шамбир о пенсиях и других соцвыплатах "По выплате тысячи гривен - выплата зависела от размера пенсии. Если пенсия превышала пять тысяч - тысяча гривен не платилась"

В студии программы "Украина вечером" на телеканале "Украина 24" - советник министра социальной политики Николай Шамбир.

Чтобы посмотреть видео программы, перейдите в конец интервью.

Будем говорить о выплатах социальных, о пенсии, все, что касается ... Сейчас в студии - Николай Шамбир, и, собственно, советник министра социальной политики. Николай, добрый день.

НШ: Здравствуйте.

Вопросов очень много, и о пенсии, я напомню, можете спрашивать, о других социальных выплатах, о том, что вас волнует: о повышении, индексации, увеличении прожиточного минимума, все-все-все, и даже больше. Итак, давайте, начнем с повышения пенсий, которые начали получать украинцы уже с 4 июля. Об этом отчитывается Пенсионный фонд. Пересчет выплат провели 1 июля, и теперь минимальная пенсия увеличилась на 74 гривны, и составляет 1712 гривен. Пенсию, а также другие социальные выплаты пересчитали в связи с увеличением прожиточного минимума. Он с 1 июля вырос на 91 гривну и составляет 2118 гривен. Итак, напомню, Николай Шамбир, советник министра социальной политики у нас в студии. Итак, господин Николай, вообще, увеличение на 74 гривны - это много или нет, вы как это оцениваете?

НШ: Нет, я не считаю, что это много. Это то, что утверждено государственным бюджетом на 2020 год, и это соответствует возможностям государственного бюджета, вероятно, так можно сказать. Хотя я прекрасно понимаю, что это цифра небольшая.

Какая она должна быть?

НШ: Ну, какая она должна быть, я думаю, что никто не скажет точно, потому что, даже если людей спросить, одни скажут одну, а другие другую цифру. Но, на наш взгляд, она соответствует прожиточному минимуму, утвержденному государственным бюджетом. Министерство социальной политики ведет учет прожиточного минимума в фактическом размере, и он где-то, если мы берем для нетрудоспособных, то он где-то около 3300. Вот, возможно, это где-то и цифра, к которой нам нужно уже сейчас, будем так говорить, приближаться, стремиться. Потому что хотя бы это, оно могло обеспечить тот уровень, который можно было бы считать прожиточным минимумом.

Да, у нас уже звонок в студию, к вам вопрос. Здравствуйте, представьтесь, откуда вы.

- Добрый день, Антонина, Киев. Вопрос такой: Пенсионные фонды сейчас не работают, чтобы там что-то оформить - просто невозможно. Это просто ужас. Вот разберитесь с этим.

А что именно, что невозможно?

- Вот, ребенок-сирота должен переоформить на себя пенсию. Он - студент, и он приехал, и ... Телефоны там не работают, информацию узнать невозможно.

Это, о каком сроке идет речь, время карантина, или когда вы начали звонить?

- Сегодня.

Так, давайте слушать ответ.

НШ: Ну, наверное, здесь как раз вопрос в карантине. И здесь есть несколько возможностей: первый вопрос - это подать все документы через портал на Пенсионном фонде. Я думаю, что студент – у него нет особых проблем как раз это сделать в электронном виде, так как на портале Пенсионного фонда все эти данные можно сделать. Кроме того, можно еще подать заявление по почте. И эти все вопросы, ну, если необходимые документы добавить ...

Но это долго.

НШ: Нет, это почти так же будет. Почта по Киеву, я думаю, что за 2-3 дня придут документы, и они будут рассмотрены. То есть, я бы не сказал, что это будет слишком долго. То есть, эти варианты есть. Кроме того, в каждом отделении Пенсионного фонда есть ящики, где можно оставить все документы. То есть, эти варианты, это можно сделать.

Это вы сказали о вариантах. А разве это нормально, что не работают, или приходишь и не можешь получить ответы?

НШ: Нет, они все работают. Но другой режим работы.

А какой, скажите, режим работы?

НШ: Еще раз скажу, что все это можно оставить в ящиках в Пенсионном фонде, и там, соответственно, подать все документы. То есть, это все, вот как раз те варианты, которые я сказал, этого сделать, они есть, они открыты, работают. Единственный вопрос - давайте, пожалуй, все-таки, если можно будет, я телефончик запишу, и если есть необходимость, то мы свяжемся и Пенсионный фонд с ними согласует, вопросы, проблемы есть.

Так, надеемся, госпожа Антонина услышала. Если есть вопросы - оставьте свой номер телефона. Давайте следующий слушать телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, откуда вы?

- Добрый день. Дидык, Валентина Николаевна. Петровка-Роменская, Гадячский район, Полтавская область. У меня стаж - 24,5 года. Мне 60 лет. В Пенсионном фонде у меня нет никакого результата, ничего не это. Я получаю помощь. 168 гривен. Что это за помощь?

168 гривен помощь, и ваш вопрос в том, почему так мало, правильно мы понимаем?

НШ: А какую вы помощь получаете, по уходу?

- Я не знаю, потому что я, я его сама, сколько я прошу, объясните мне, пожалуйста, дайте мне ответ, за что и прошу. Но никакого ответа нет, они сидят, молчат и ничего не говорят. И оставили меня на помощь. Мне 60 лет.

НШ: Если вам 60 лет, у вас нет 26 лет стажа, соответственно, вы получаете государственную помощь вместо пенсии? Но она не 168, она на уровне прожиточного минимума - 1712 гривен на сегодня.

Так, есть, Валентина должна получать сколько?

НШ: 1712 гривен.

Если этого нет - что делать?

НШ: Давайте, опять же, возьмем телефон и выясним, что, возможно, совсем другая ситуация, то есть, здесь надо посмотреть.

Если сейчас прожиточный минимум - 2118 ...

НШ: 1712 гривен для нетрудоспособных прожиточный минимум.

Так, услышали. Разумеется, если можно обратиться в частном порядке. Давайте послушаем вопросы, нам пишут. От господина Сергея: в этом году мне исполнилось 55. Имею ли я право выйти на пенсию раньше, учитывая, что проработал 12 лет на заводе в особо вредных условиях? Таких вопросов много.

НШ: Значит, 12,5 лет нужно для того, чтобы выйти по списку №2. Но соответственно нужно подтверждение стажа. То есть, здесь должно предприятие выдать справку, что это действительно такая работа во вредных условиях, она подпадает под списки. Если это есть, то, соответственно, на пять лет снижение пенсионного возраста - 55 лет.

Есть вопросы такие более философские. Пишет Василий: почему опять у нас депутаты или чиновники, которые на пенсии, или судьи получают огромные пенсии, а тот, кто всю жизнь проработал на Украину, получил полторы тысячи гривен.

НШ: Я бы сказал, что это не так. Депутату, который сегодня выходит на пенсию, назначается пенсия на общих основаниях. В зависимости от стажа и заработка. Поэтому здесь не совсем так.

А те, кто раньше вышел на пенсию?

НШ: Те, которые вышли уже на пенсию, если пенсия была дана, соответственно, снимать ее никто не вправе. В 17 году убраны все пенсии, которые носили специальный характер. Судьи остались - это отдельное обеспечение, там свой закон идет, и здесь есть отдельный вопрос. Но там не пенсия - пожизненное денежное содержание. Госслужащие, которые имели уже на 16-й год определенный стаж - тоже они могут выходить на пенсию. Все остальные вопросы, все идет на общих основаниях.

Понятно. Давайте следующий вопрос, слушаем телефонный звонок, есть у нас. Добрый день, скажите кто вы, пожалуйста, откуда?

- Добрый день, я Любовь. С 14 года я беженка, инвалид второй группы и пенсию получаю по инвалидности. У меня вот такой вопрос: я в 2014 году приехала сюда, во Львовскую область, нигде я сразу во Львов из Крыма. И я получала пенсию по инвалидности. Непонятно, по каким причинам, у меня в 2018 году украли, можно сказать, пенсию, за два месяца. Я судилась, суд я выиграла, их обязали мне пенсию выплатить. Но здесь они, якобы, Министерство соцполитики, что-то там, короче, два месяца, я беженка, ничего здесь нет, мне как прожить, ничего, у меня украли. И я не могу добиться, чтобы мне выплатили эти деньги.

А какую причину вам озвучили, почему не платят больше?

- Нет, они потом мне стали платить, но за два месяца они у меня, как бы, украли эту пенсию.

НШ: Вы выезжали с территории Украины на территорию Крыма, или нет?

- Послушайте меня очень внимательно. Я предоставила все буквально документы, делала запрос в загранслужбу Украины, я выиграла суд, занималась ООН, и у нас на Лычаковской была такая организация ...

НШ: Госпожа Любовь, я понимаю ситуацию. Я вас спросил: вы покидали территорию подконтрольную, выезжали на территорию Крыма, или нет?

- Нет, я выезжала в 15-м году, а в этот промежуток времени я никуда не выезжала.

НШ: Давайте, опять же, я возьму телефон, тут надо разобраться... За какие это месяцы, можете назвать?

- За 18-й год, по ... Я уже .... Это надо по документам ...

НШ: Хорошо, давайте телефончик. Мы тогда свяжемся и разберем эту ситуацию.

Спасибо Вам. А такие ситуации часты, что пропускают какие-то месяцы?

НШ: Значит, если человек переехала к нам из Донбасса или Крыма, и, соответственно, выезжал на ту территорию более чем на 60 дней, там могли быть приостановки выплат. И они потом выплачиваются впоследствии. Но здесь, если не выезжала, то мы должны разобраться в этой ситуации.

Понятно. Слушаем следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы, и спрашивайте.

- Добрый день. Я из Днепропетровской области, город Новомосковск. Черная Лариса Васильевна. У меня такой вопрос: мне 58 лет, еще два года до пенсии, но в данный момент я стою в центре занятости, так как нет работы, потому что таких, как мы - нас очень много. Нас не принимают на работу, потому что мы не нужны. Считают, что мы уже не так работаем, как молодые люди. И поэтому у меня такой вопрос: в центре занятости я стою уже третий месяц, но мне никаких выплат не выплачивают. Ничего.

Понятно, услышали. Давайте послушаем ответ.

НШ: У меня такой вопрос. Вы говорите, вы три месяца в центре занятости. До этого вы не были там на учете?

- Нет, я встала на учет 30.04 по статье 36-й, и мне, я сразу написала заявление, положила в ящик, мне перезвонили, поставили меня на учет. Но дальше - сообщили, когда я должна прийти к ним, и все, после этого - ничего, никаких звонков не было. Далее я пришла, 27.05, но мне после этого заплатили только 840 гривен, а я считаю, что, так как я работала, мне должны платить от моей зарплаты 70%. А сейчас они совсем ничего не платят. То есть, я уже третий месяц не могу ничего получить.

В чем причина?

НШ: 70% платится, если у вас до увольнения было больше, чем шесть месяцев страхового стажа. Поэтому, опять же, давайте мы возьмем координаты. Это уже не совсем наши вопросы, поскольку это Минэкономики занимается, но, я думаю, что мы дадим координаты ваши специалистам центра занятости, и соответственно они вам дадут окончательный ответ по этому поводу.

То есть, такого быть не может, чтобы не оплачивали, или выплаты ...

НШ: Нет, конечно. Если человек стал на учет в центре занятости - его берут на учет и выплачивают пособие. Единственный вопрос - что нужно там каждый раз отмечаться в центре занятости, но сейчас в условиях карантина, они сделали упрощенный учет. Поэтому я думаю, что мы разберемся в этой ситуации уже непосредственно.

Понятно. Давайте послушаем еще вопрос, нам их и пишут. Госпожа Виктория обращается. Говорит, она живет в Николаеве, ее мама умерла 7 марта, и она до сих пор не может получить пенсию. Документы подавала, давала свидетельство о рождении, ничего в Пенсионном фонде не говорят и деньги не отдают. Такая ситуация.

НШ: Здесь я только возьму все данные для того, чтобы решить конкретно ситуацию. Я хочу сказать, что там два вопроса может быть. Это пособие на захоронение и недополученная пенсия. И то, и другое, если есть все основания, они платятся сразу. Поэтому здесь задержки ...

А в какой срок?

НШ: Они могут виплатиться даже в тот же день. Но здесь надо, если нет никаких вопросов к выплате.

Причиной такой невыплаты карантин может быть, или это для прикрытия?

НШ: Карантин - это скорее прикрытие, это не является причиной. Но оно должно быть выплачено.

Понятно. Давайте следующий телефонный звонок.

- Гаврилюк Федор Иванович, Тернопольская область, Шумский район, село Тетеревка. Мне 65-й год будет, украинского стажа у меня семь лет всего, гражданский. Я сам священнослужитель, служил в церкви Московского патриархата. Когда обратился за пенсией, исполнилось мне 60 лет, мне в пенсии отказали. Сказали - если бы служил в Украинской церкви, это еще можно было бы о чем-то говорить. Если же Московского патриархата - значит и речи не может быть. Такая ситуация.

НШ: Извините, в Московском патриархате где вы были, служили?

- Я начинал в 79 году в Архангельске, служил возле Почаевской лавры там в деревне, я во многих приходах служил.

Сколько лет служили?

- 20 лет.

НШ: Ну что, в данном случае я хочу сказать, что, во-первых, надо ... Служители не всегда платили страховые взносы, поэтому вам нужно, во-первых, взять подтверждение, что была уплата страховых взносов, в том числе и из Архангельска. Если это период был 91 года, то, соответственно, только подтверждение уплаты страховых взносов - и стаж засчитывается. Если после 91, то, соответственно, тоже нужно подтверждение, что этот стаж засчитывается по российскому законодательству. У нас по договору с Россией мы относим и стаж на территории одной или другой стороны. То есть, здесь вопросов нет. Единственный вопрос, подлежал ли человек именно страхованию. Поэтому надо взять справку о подтверждении. Давайте все-таки тоже оставите свои координаты, возможно, надо посмотреть, какая там ситуация, какие есть документы, для того, чтобы, возможно, оказать помощь.

Давайте дальше двигаться. Господин Максим пишет: скажите, почему каждый раз нужно постоянно переоформлять социалку, каждые полгода, постоянно собирать одни и те же справки. Каждые полгода - это не очень удобно и очень унижает матерей одиноких и многодетных.

НШ: Так пособие назначается с учетом дохода, то, соответственно, каждые полгода надо проверять доход. Сейчас мы прорабатываем вопрос для упрощения этой процедуры. Соответственно, если у человека нет других доходов, а только заработная плата, то, соответственно, я думаю, мы упростим некоторые вопросы.

Или в веб-режиме как-то сделаете?

НШ: Да, сейчас у нас есть механизмы, сейчас прорабатывается это.

Давайте следующий телефонный звонок.

- Добрый день. Меня зовут Валентина. Днепропетровская область. У меня такой вопрос: в октябре 19 года сделали невестке операцию по поводу онко, она заболела онко. И она сейчас лечится, получает облучение. Но я хочу спросить: может ли она получать социальную помощь какую-то? Ведь она не работает.

НШ: Если она не работает, то она имеет право получать помощь малоимущим.

- А это куда обращаться?

НШ: В управление соцзащиты местное.

Какие нужны документы?

НШ: В первую очередь - документы о доходах. И паспорт, идентификационный код, ну и ...

Справки медицинские эти также нужны?

НШ: Медицинские справки нужны, если есть инвалидность. В других случаях даются только документы о доходах.

Есть еще у нас вопрос: какой может быть максимальная пенсия?

НШ: Максимальная пенсия по законодательству - 10 прожиточных минимумов, это 17 тыс. 210.

Ясно. Еще вопрос: Здравствуйте, я инвалид первой группы. Какую я должна получать пенсию? Обращается к нам госпожа Наталья.

НШ: Пенсия зависит от стажа и заработка. И у инвалидов первой группы тоже. Единственное, что у инвалидов первой группы надбавка на уход. Соответственно, она может немного увеличивать.

Еще вопрос: моему отцу 80 лет, почему я не могу оформить документы за тем, чтобы следили за его самочувствием. После трех инсультов он имеет Паркинсона.

НШ: Можно обратиться в управление соцзащиты и, если есть необходимость ухода, медицинская справка о том, что нуждается в уходе, соответственно, медицинская справка о том, что он может осуществлять, он работоспособен, может осуществлять уход. И, соответственно, ему будет назначена помощь по уходу.

А кто должен это сделать, какая-то специальная комиссия?

НШ: Нет, управление соцзащиты. Оно дает документы, управление соцзащиты, соответственно, назначает эту всю помощь.

Давайте следующий вопрос, телефонный звонок.

- Я Владимир, из Днепра. Был перерасчет пенсий на инфляцию, повышали. Был в январе перерасчет, потом на два месяца сдвинулись, на март. И в этом году снова на два месяца сдвинулись. За два месяца перерасчет не произведен.

НШ: Ну, во-первых, перерасчет этот делается ежегодный, в связи с ростом средней заработной платы. Законом не определено, с какого месяца он делается. В законе предусмотрено, что в течение года он проводится. В текущем году он был проведен с 1 мая. С 1 января его не может быть, потому что данные о его проведении, это берутся статистические данные об увеличении заработной платы и инфляции, они становятся известны только в середине февраля. То есть, с января они никоим образом не могут быть сделаны. Сейчас министерство работает над этим вопросом, чтобы в законе прописать четкую дату пересчета. Мы видим, что эта дата должна быть 1 марта, и сейчас прорабатываем этот вопрос. Я думаю, что в следующем году мы этот вопрос урегулируем.

И эти средства будут возвращены, те что были недосчитаны?

НШ: Нет, ежегодно определяется своя дата. Уж если это будет, то будет со следующего года определено, с какого месяца проводится этот перерасчет. Вам лично не был проведен этот перерасчет?

- Значит, эти два месяца уже оплачены не будут, да?

НШ: Нет, перерасчет с 1 мая этого года. Это соответствует законодательству. С 1 мая должен быть произведен перерасчет. И с 1 мая там всем сделали. И если, возможно, вам не был проведен?

- Нет, был. У меня вопрос: в прошлом году с 1 марта ...

НШ: В прошлом году был с 1 мая. В этом году планировалось изначально с 1 сентября, но сделали мы с 1 мая.

- А на следующий год снова могут на два месяца сдвинуть.

НШ: Еще раз говорю: планируем, что мы будем делать это с 1 марта. И планируем это урегулировать, в закон внести.

Спасибо, господин Владимир. Давайте следующий звонок.

- Я из Киева, Александр зовут. Мне 63 года, у меня первая группа инвалидности по зрению, я слепой, одинокий. Первая группа пожизненная у меня, 19 лет стажа, больше нет, после ДТП это у меня первая группа. На что я могу рассчитывать, на какую доплату. Это 1638 и все, и там может что-то ...

НШ: Пособие по уходу - 50 гривен. И единственный вопрос, если за вами кто-то ухаживает, то там может быть больше размер тому человеку, который ухаживает.

- А какая сумма, если ухаживают?

НШ: Там 260, там где-то 10% прожиточного минимума идет.

- 260 гривен, это надо оформлять?

НШ: Если кто-то ухаживает за вами, неработающий человек ухаживает.

- Да, мне сказали, чтобы обязательно проживал со мной. Я сам, одинокий, проживаю.

НШ: Нет, он может не проживать с вами, он может проживать где-то в одном селе. А в Киеве - не обязательно проживание совместное, но он должен постоянно за вами ухаживать.

- Это в управление или в Пенсионный фонд?

НШ: Это в управление соцзащиты.

- Меня посылают, говорят, езжайте в собес.

НШ: Это же управление соцзащиты, так и оформляется.

Давайте еще вопрос послушаем. Пишет к нам, Валентина, она мать бойца, погибшего в АТО. Она говорит, что не все выплатили по тысяче гривен и еще она спрашивает, выход на пенсию зависит от стажа или от возраста для таких категорий?

НШ: На пенсию, безусловно, зависит от возраста и стажа, так как пенсионный возраст определяется на общих основаниях. По выплате тысячи гривен - выплата зависела от размера пенсии. Если пенсия превышала пять тысяч - тысяча гривен не платилась, только те, которые размер пенсий до тысячи гривен.

Елена из Харькова обращается, она ветеран труда, ушла на пенсию в первом списке в 2007 году. Имеет четырех детей, и имеет пенсию, со всеми справками, 2100. Куда обратиться за консультацией, спрашивает, почему так мало?

НШ: В управление Пенсионного фонда она может обратиться. И ей будет все разъяснено. Хочу сказать, что пенсия зависит и от стажа, и от заработка, поэтому здесь надо смотрит конкретную ситуацию.

Услышали. Продолжаем. ... Представьтесь, откуда вы.

- Меня зовут Светлана Николаевна, я из Кропивницкого. И у меня такой вопрос: у меня дочери 52 года. У нее ребенок инвалид детства, заболел в 7 лет сахарным диабетом. И был, и является инвалидом детства. Был закон, мама может идти на пенсию в 50 лет. Но когда она сейчас обращается в Пенсионный фонд, они ей отказывают, говорят, что нет, надо, чтобы ребенок как типа родилась и сразу заболела - тогда дают, а сейчас он прожил уже 6,5 лет, а потом заболел, не сразу больной был.

НШ: Первый вопрос - пенсии даются тем, у кого ребенок заболел до шестилетнего возраста. В данном случае, если даже и установлена была инвалидность в семилетнем возрасте, нужно обратиться в органы здравоохранения. Если есть подтверждение о том, что болезнь, или признаки болезни уже были до шестилетнего возраста, они могут это подтвердить. Тогда это может быть. Если у вас есть медицинская карта, и в карточке уже был ...

- Но он заболел в семь лет, а не в шесть.

НШ: Я еще раз говорю: если органы здравоохранения подтвердят, что признаки или болезнь была еще до шестилетнего возраста, то они могут выдать такую справку. Если болезнь была, и оказалась, не только оказалась, а вообще возникла только после шестилетнего возраста, то, к сожалению, это так. Но в первую очередь надо посмотреть в медицинскую карту и посоветоваться с врачом, были ли признаки болезни еще до шестилетнего возраста.

То есть, если так, то ничего сделать нельзя?

НШ: Если да - то ничего нельзя посоветовать. Но прежде всего надо посмотреть, с врачом посоветоваться, были ли признаки болезни до шестилетнего возраста.

Понятно. Давайте дальше двигаться. Сгруппировал несколько вопросов в одном, он касается государственных служащих, которые пошли на пенсию до 2012 года. Пока эти пенсии не осовремениваются и не индексируются. И вообще пенсии государственных служащих районного и областного уровней близки к минимальной пенсии, и это обесценивает государственную службу, говорят наши зрители, государственные служащие.

НШ: Я хотел бы сказать так: сейчас наши министр и министерство как раз прорабатывают этот вопрос. Первый вопрос, что с 2017 года все пенсии назначаются на одинаковых основаниях, то есть это все идет уже в общем, но мы работаем над вопросом по тем пенсиям, которые были в государственной службе для того, чтобы их индексировать ежегодно, сейчас идет отработка законопроекта. И, кроме того, мы работаем над вопросом, что госслужащие, которые работали на должностях и платили повышенный взнос, чтобы этот повышенный взнос соответственно был увеличен и стоимость стажа для пенсий. То есть, этот вопрос как раз прорабатывается и соответствующий законопроект сейчас готовится.

Давайте послушаем следующий вопрос, у нас телефонный звонок.

- Добрый день. Это Анна из Николаева, Березнеговатский район. У меня такой вопрос: мне 81 год. В апреле месяце добавили 500 гривен, это тем, кому за 80, и с мая индексация должна была быть. Но в апреле мне сказали, что индексацию уже насчитали 47 гривен. Возможно ли раньше на месяц, автоматически, как они подчеркнули, начислить эту индексацию, и почему она такая маленькая, 47 гривен, так как по телевидению говорили - от 100 и выше. 32 года стажа.

НШ: Значит, во-первых, не могли раньше сделать индексации, индексация была только в мае-месяце. Другой вопрос, что в апреле, когда вам назначили эти, 500 гривен, скажите мне, пожалуйста, какой у вас размер пенсии стал?

- Значит, пенсия была до 500, когда дали, 2053 гривны.

НШ: Там сейчас вам сделали, кроме того, что было 500 гривен, еще было повышение до 2600 гривен. То есть, там больше немножко, 500 гривен было. И соответственно, как раз это влияет на дальнейшую индексацию. Но индексация с учетом прожиточного минимума вам также делается. Индексация с мая делалась ...

- Нет, вот это все. Затем в мае снова пришло 2600, и получаю я по 2600.

К кому обратиться?

НШ: Дайте мне координаты, и мне даже самому интересно посмотреть будет, как у вас повлияла индексация, потому что 47 гривен, я думаю, недостаточно.

Давайте, следующий звонок у нас.

- Добрый день. Я киевлянка, зовут меня Анна, мне 67 лет. Я родилась в 1953 году в красноярской тайге в семье двух репрессированных. Наконец в этом году я получила удостоверение реабилитированного, согласно украинскому законодательству. У меня вопрос: какие есть доплаты для такой категории населения, которые являются реабилитированными гражданами?

НШ: Семья реабилитированных, там надбавка к пенсии где-то 48 гривен, по-моему.

- Я сама реабилитирована.

НШ: А, вы же реабилитирована? Там где-то 54 или 56 гривен.

И еще у нас есть вопросы, пишут, что под индексацию не подпадают работающие пенсионеры. По крайней мере, мне так сказали, но разве это справедливо?

НШ: Неправда, под индексацию подпадают все пенсионеры. Работающим не повышается пенсия в связи с увеличением прожиточного минимума. С 1 июля работающим не повышалась, это уже другой вопрос. Но если человек увольняется, соответственно, то, что от прожиточного минимума зависит, сразу все выдается.

Давайте вопрос, нам пишут. Обращается к нам Алла: мы находимся на неподконтрольной территории в Донецкой области. И спрашивает, до 10 июля пенсия будет начисляться или нет?

НШ: Значит, у нас карантин до 31 июля и законом предусмотрено, что все выплаты, которые были, они продолжаются до конца карантина плюс один месяц. Именно этот период дается, соответственно, чтобы человек, который, если после завершения карантина через месяц мог появиться в Пенсионный фонд для дальнейшего продолжения выплат.

Спасибо. Еще вопрос тоже глобальный. В последнее время много предложений по пенсионному накопительному страхованию в разных компаниях - и в украинских, и в крупных международных. Можно ли им доверять?

НШ: Если эта компания зарегистрирована в Украине и, соответственно, она в негосударственном фонде, который под контролем нашего законодательства, то я бы сказал так, что накопительная система, которая действует у нас уже с 2005 года, я бы сказал, что довольно неплохо, можно считать. Есть, конечно, проблемы, есть вопросы по их эффективности, но, тем не менее, фонды работают и накопительная система работает.

Давайте слушать телефонный звонок.

- Вера Тимофеевна из города Марганец Днепропетровской области. Мне 62 года. Общий стаж ... Мне 68 лет, ушла на пенсию в 62 года. Общий стаж - 42 года. Из них 34 - вредного стажа, по второму списку. Страхового стажа - 13 лет и 8 месяцев. Ветеран труда. Пенсия - 2269 гривен. Индексацию сделали, 130 гривен добавили, и все. Можно прожить на такую пенсию?

НШ: Я скажу так, что пенсия зависит как от стажа, так и от заработка. То, что вы работали во вредных условиях, оно повлияло только на более ранний выход на пенсию. Вы раньше вышли и назначили эту пенсию. На сумму пенсии оно не влияет.

То есть, вот эта сумма, 2267, которую нам назвали ...

НШ: Это зависит от заработка. Здесь я не могу сказать, какая была ситуация. На слух не скажешь.

Двигаемся дальше, что пишут. Обращается к нам Тамара: мне в 1998 году была начислена пенсия в размере 1911 гривен. И ни разу не индексировалась. Правильно ли это?

НШ: Нет, абсолютно не согласен с этим. Если действительно такая ситуация, давайте координаты, будем смотреть. Но я думаю, что здесь, пожалуй, немножко не ...

А кто у нас не дозвонился, но имеет такую же историю, куда с этим вопросом идти?

НШ: Дайте вопрос нам. Нет, с этим вопросом, давайте так говорить, каждый год ...

Может, есть горячая телефонная линия Пенсионного фонда?

НШ: Есть горячая линия Пенсионного фонда, давайте на сайте пенсионного возьмете, потому что я не помню. Есть правительственная горячая линия, к ним можно звонить и задавать вопросы. Но о том, что предназначена в 98 году и ни разу не повышалась, такого абсолютно нет, потому что в 2004 году введен новый закон и соответственно все пенсии были пересчитаны, и сейчас все пенсии ежегодно пересчитываются.

То есть, если нет этого перерасчета - или звонить на горячую линию.

НШ: Или звонить на горячую линию, или обращаться в Пенсионный фонд, можно тоже на горячую линию.

Далее - о ликвидаторах Чернобыльской катастрофы: когда, наконец, государство перестанет издеваться над нами, над теми, кто спасал мир, это разве достойная пенсия. Инвалид-ликвидатор третьей группы - 4000 гривен, вот такая социальная защита. Правильно ли это и не будет ли это пересматриваться?

НШ: Опять же, надо смотреть индивидуально, с каких она предназначена, и заработок. То, что пенсия ликвидаторов, она выше, чем средний размер пенсии по Украине, то есть, говорить, что она недостойна - это вопрос, к которому надо, будем так говорить, индивидуально подходить. То, что пенсии ликвидаторов на уровне со всеми, с мая повышение было, или с июля. То есть, они индексируются или по ежегодным пересчетам, или при увеличении прожиточного минимума. То есть, они ежегодно повышаются все.

Давайте дальше. В августе выхожу на пенсию, пишет нам Мария, но перед этим была в центре занятости и ее сняли еще в апреле. Верно ли это. Перед самым карантином сняли. Может ли она сейчас уйти на пенсию?

НШ: Ну, во-первых, почему сняли? Выплата продолжается в течение года, не более года. То есть, а пенсионерам - до двух лет. То есть, если есть вопросы в центре занятости, соответственно, там надо задавать вопросы. Потому что, возможно, уже два года получала помощь и после этого сняли. Если это так - то это может быть. На пенсию это никак не влияет, в августе назначается пенсия. И, соответственно, по центру занятости, там есть льготы по начислению зарплаты, поэтому все эти вопросы урегулированы.

Давайте слушать телефонный звонок.

- Киев. Я получаю пенсию мужа-госслужащего. Он умер, я его пенсию получаю. Но в 2017 году была реформа, перечисляли всем, а госслужащим не перечисляли. И по сегодняшний день не делают ни индексацию, ни перечисляют. Скажите пожалуйста, когда будет перечислена пенсия, согласно реформе, и будет ли она индексироваться, потому что она не индексируется по сегодняшний день.

НШ: Опять же, это зависит, во-первых, от заработной платы мужа. Возможно, выгоднее уже перейти на обычную пенсию мужа, но это делается автоматически. Относительно индексации пенсии госслужащих я уже говорил, мы сейчас рассматриваем вопрос таким образом, чтобы уже в следующем году пенсии всем индексировались. И в том числе и государственная служба. Этот вопрос сейчас решается.

- В следующем году с 1 января?

НШ: Нет, не с 1 января. Это, если с даты перерасчета, с 1 марта будет.

Давайте еще послушаем то, что нам пишут. Пишет нам мать ребенка, который является инвалидом с детства, синдром Дауна. Она спрашивает: почему выплаты отняли не всем детям, а только тем, кто под опекой. Или наши дети не стоят того, чтобы была возможность их лечить или развивать?

НШ: Ну, даже если не под опекой, то с 1 июля увеличился прожиточный минимум и также выплаты подняли. То, что поднята была чуть больше выплата по тем детям, под опекой - это другой вопрос. И они получают совсем другую помощь. Мы сейчас прорабатываем также вопрос относительно этих категорий. Ну, я бы сказал так: не все сразу.

А пока у нас звонок.

- Здравствуйте, я Татьяна, город Днепр. Мне 59 с половиной лет. Пошла оформлять пенсию, а мне сказали, у меня 26 лет стажа, а надо 27. Заплатите в налоговую 25 с чем-то, ну почти 26 тыс. Я четыре с половиной года без работы сижу, нигде не берут в таком возрасте. А где же мне взять эти 26 тысяч?

НШ: Ну, во-первых, минимальный страховой стаж 27 лет, но если этого нет, в этом году еще назначается государственная социальная помощь тем, которые не получили права на пенсию. Можно обратиться ...

- Я на пенсию иду вот, через неделю.

НШ: Да, я понимаю. Если у вас нет страхового стажа - вы не имеете права на пенсию. Но вместо пенсии может быть назначена государственная социальная помощь.

- А сколько она?

НШ: Тоже на уровне прожиточного минимума. 1712.

А сейчас прожиточный минимум уже 2118.

НШ: Нет, для нетрудоспособных 1712.

То есть, можно еще, если оформить, можно еще получить ...

НШ: не еще, а отдельно. То есть, если пенсия, права нет, потому что нет страхового стажа, может быть оформлена помощь, если человек не имеет права на пенсию.

- Это 1700, а потом, когда у меня стаж ...

НШ: Тогда в 63 года вам может быть назначена пенсия.

Спасибо. И еще вопрос - будет еще перерасчет до конца года, потому что людям много чего надо.

НШ: Я понимаю, что хотелось бы, чтобы было всегда больше. Но прожиточный минимум по закону предусмотрено повышение с 1 июля и с 1 декабря. Поэтому с 1 декабря будет еще поднятия прожиточного минимума и, соответственно, пенсии.

Так, дальше. Обращается к нам, я так понимаю, что бывший ученый. Научная пенсия назначена 15 лет назад, за это время ни разу не индексировали. Но, если когда ее назначали 15 лет назад, это было 600 долларов в пересчете, сегодня это 200 долларов. Есть ли шанс увеличить научную пенсию?

НШ: Опять же, то, что я уже сказал, как и пенсии госслужащих, пенсии ученых, мы планируем вопрос индексации или, соответственно, возможно уже по гражданскому закону будет больше пенсия. Также прорабатывается вопрос, там были тоже повышенные взносы. И, соответственно, если этот вопрос мы урегулируем, то по закону будет немного повышенная пенсия.

Давайте телефонный звонок послушаем.

- Добрый день, меня зовут Валентина, я из Днепропетровской области. Вопрос у меня такой: мне 58 с половиной лет, сейчас я стою на бирже, в центре занятости. У меня 42 года трудового стажа. Сколько могут меня держать на бирже, в центре занятости?

НШ: До двух лет.

- До двух лет, а с выплатой?

НШ: С выплатой, до двух лет.

- А выплата, какая будет?

НШ: Там первая выплата 70%, затем немного уменьшается. Но выплата будет осуществляться до двух лет.

Давайте дальше, что пишут. Есть несколько вопросов, связанных с бэби-боксами. Обращаются к нам из Донецкой области, говорят, что в феврале этого года родился ребенок, но не выдали бэби-бокс. Будет ли компенсация, а также еще в Запорожском областном перинатальном центре тоже бэби-бокс не выдают еще с марта. Что с бэби-боксами, что с этим вопросом?

НШ: Хочу сказать, что есть проблема из-за государственных закупок. Мы проводим сейчас как раз закупки, так как предыдущие завершились. Соответствующая процедура проходит и после завершения процедуры это все будет обеспечено.

То есть - будут? Это когда?

НШ: Я думаю, что где-то месяц-два надо ...

А те, кто не получил, получит деньги, или ...

НШ: Это все будет выдано каждому.

Так, услышали, давайте дальше. Еще у нас есть телефонный звонок.

- У меня такой вопрос: я чернобылец, ликвидатор. Николай, из Киева. Я в Чернобыле с 5 по 11 мая 86 года. Я строил дорогу на реактор. Я сейчас получаю пенсию, три раза ее повышали, и она выходит 1919 гривен. И куда я не обращался, они мне все объясняют, что это по закону.

НШ: У вас есть инвалидность?

- Да.

НШ: Какая группа?

- Я не знаю, как она называется, третья группа, связанная с Чернобыльской аварией, в справке написано.

НШ: Давайте я все-таки возьму телефон ваш и мы посмотрим, тогда вместе. Я не помню, какой там минимальный размер, но надо посмотреть и соответственно ответим вам.

Так, ну что, мы уже завершать. Я вас пока благодарю. Николай Шамбир, советник министра социальной политики Украины.