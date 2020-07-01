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"Партии в купальниках еще не было": Геннадий Москаль о видео Клитиной и других скандалах "Слуги народа" организовали круговую оборону. Не могут выступить даже против сверхтоксичных людей, как Третьякова"

В студии программы "Украина вечером" на телеканале "Украина 24" - известный украинский политик, депутат Верховной Рады VI и VII созывов, бывший глава Луганской, Закарпатской областных государственных администраций Геннадий Москаль.

Чтобы посмотреть видео программы, перейдите в конец интервью.

Никита Михалев: Будем обсуждать те темы, которые коснулись нас и морально, и физически в течение и этого дня, в течение и предыдущих дней, будем обсуждать все это с Геннадием Москалем - председателем Закарпатской облгосадминистрации 2001-2002 и 2015-2019 годов. Мы вас приветствуем.

Геннадий Москаль: Спасибо, добрый день.

Екатерина Федотенко: Поздравляем. Ну что же, начнем с такой, достаточно резонансной темы дня сегодняшнего и вчерашнего. Собственно, экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина заявила о создании собственной партии "Украина против коррупции". Сделала это в достаточно провокационной манере. Видеообращение чиновница сняла в откровенном купальнике. Заявила, что намерена разобраться с коррупционерами и, цитирую, "политическими проститутами", конец цитаты. Давайте услышим...

НМ: Мне просто кажется, госпожа Клитина почти рассмеялась в конце своего выступления. Здесь надо напомнить, очевидно, что предшествовало этому. В конце ноября 2019 года госпожу Клитину уволили с должности заместителя министра инфраструктуры Владислава Криклия. Произошло это после скандала, когда нардепы из "Слуги народа" обсуждали, что якобы Клитина получила должность через постель. Чуть позже появилась переписка чиновницы с пранкеры Джокером, где она опровергла эту информацию, а также намекнула, что могла бы сама справиться с ведомством и возглавить его. Уволили госпожу Клитину по представлению министра инфраструктуры Криклия. Впрочем, в июне этого года она получила новую должность, уже в Государственном космическом агентстве Украины.

ЕФ: Ну и стоит отметить, что наши редакторы пытались связаться с Владиславом Криклием, или получить его комментарий относительно заявлений госпожи Клитиной, однако помощница министра инфраструктуры ответила, что Владислав Криклий не сможет включиться в наш эфир, ссылаясь на занятость. Мы добавим и отметим неоднократно, что мы готовы привлечь господина Криклия к нашему эфиру в любой момент, чтобы он все-таки смог дать объяснения по вот этим обвинениям и заявлениям бывшей сотрудницы Министерства инфраструктуры, которые мы, собственно, только и слышали, и видели.

НМ: Но хотелось бы все же понять, для чего и почему именно так. Господин Геннадий, возможно, вы прольете нам свет на всю эту ситуацию? Потому что она как гром среди ясного неба. Гром среди ясного неба в купальнике, вот так.

ГМ: Капец. Другого слова... Ну, еще не было у нас партии, простите, с голыми сиськами и в купальнике. А есть уже.

НМ: Нет, там они не голые.

ГМ: Ну ... Ну, что, комментировать больных - это самому стать больным на голову.

НМ: Это политтехнология какая-то?

ГМ: Какая политтехнология? Мне кажется, ей не поможет доктор Комаровский, и ей надо обратиться к врачу Глузману.

ЕФ: Все-таки, на кого рассчитано такое видеообращение?

ГМ: На таких же больных, как и она. На нормальных людей это что, рассчитано? Абсолютно нет.

НМ: То есть, вы считаете, что это оно состоялось сегодня, его обсудят там 1-2-3 дня и забудут просто?

ГМ: А кто ее принимал на такую ​​должность? Каким она может быть заместителем министра? Какой она имеет карьерный рост в инфраструктуре и т.п.? Ну, с этого надо начинать. Для чего назначать ... Вот эта зеленая команда сыплется уже везде.

НМ: Но сейчас госпожа Клитина в Государственном агентстве космическом ...

ЕФ: Советник.

НМ: Да, советник.

ГМ: Что она может советовать?

НМ: Я не знаю.

ГМ: Мы что, Южмаж заработал, космические корабли сегодня бороздят просторы, как говорили в Советском Союзе? Ничего же не делается. Какое космическое агентство?

НМ: Я просто хочу понять, я пытаюсь понять, почему вот сегодня, почему сейчас, почему в таком виде?

ГМ: Здесь нормальным умом абсолютно понять это невозможно. Надо так же заболеть, как эта дама, и тогда будет абсолютно все понятно.

НМ: А кого она имеет в виду под «политическими проститутами»? Это я процитировал только что. Хотя бы чисто теоретически.

ГМ: Вообще... Слушайте, я вас прошу. Ну, вы отвлекаете на ненужный объект все информационное пространство Украины.

НМ: Да не все, у нас еще полтора часа минимум.

ЕФ: Кстати, наши зрители оживились и, собственно, комментируют также эту ситуацию. Пишет госпожа Любовь: «Цирк, да и только. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Общество деградирует». Согласны с таким?

ГМ: Ну, деградируют, я еще раз говорю, кто ее брал? Может, ваши режиссеры посмотрят на биографию, кто ее принимал, такую ​​дуру, простите, на должность заместителя министра инфраструктуры? А кто еще принимал ее в Космическое агентство? Ну, явно это утверждает, это номенклатура Кабинета Министров Украины, утверждается в Кабинете Министров Украины. Так надо было прийти с таким голым торсом и ... Ну, что я могу сказать?

НМ: Понятно.

ГМ: Ноу коммент.

НМ: Ноу коммент.

ЕФ: Просто привлечение внимания.

ГМ: Да. Еще таких пару и уже общество точно, вы правильно сказали, деградирует от таких. Еще наговорю, что вас еще Нацсовет оштрафует.

НМ: Не надо так договаривать. Давайте тогда еще к одному моменту, который также, в принципе, является резонансным. Несмотря на скандал, вот народный депутат Галина Третьякова не собирается уходить в отставку с поста председателя Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов. Это она подтвердила журналистам и это мы можем сейчас услышать от непосредственно госпожи Третьяковой…

ЕФ: Между тем, представитель монобольшинства Даниил Гетманцев против увольнения Третьяковой с должности председателя Комитета социальной политики. Говорит, что депутат поступила правильно... совершила ошибку, извиняюсь, но она не была роковой. Оценивать Третьякову надо с точки зрения ее профессионализма. И Гетманцев также прокомментировал скандалы по поводу высказываний своих коллег по фракции «Слуга народа». Давайте услышим, а потом обсудим...

НМ: Мы сейчас можем вживую увидеть Михаила Саакашвили, председателя Исполнительного комитета реформ Украины, после заседания комитета общается с журналистами. Давайте послушаем... Что ж, это была трансляция брифинга Михаила Саакашвили, председателя Исполнительного комитета Совета реформ Украины. Мы следим за всеми брифингами, которые происходят прямо сейчас...

ЕФ: Транслируем их вживую.

НМ: И в эфире они будут.

ЕФ: Напоминаем нашим зрителям, что у нас в студии сейчас экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. Мы же продолжаем с вами обсуждать тему, которую начали, но нас прервали. Возвращаемся к скандалам с госпожой Третьяковой и ее вот этими словами о, так сказать, цитирую, «некачественных детях». Что подумали вы, когда впервые услышали вот такую ​​ее цитату?

ГМ: Ну, извините, «слуги народа» взялись за руки и (организовали - Ред.) круговую оборону. Не могут выступить даже против сверхтоксичных людей, как Третьякова. Это нацистские высказывания, унтерменши, это была идеология Гитлера. Что она плетет, какую... Смотрите, президент молчит...

НМ: Ну, президент назвал ее торпедой, по словам госпожи Третьяковой.

ГМ: Так она не говорит. Но официально никакой реакции не было. Парламент молчит. Она не хочет идти. Так это уже не первый случай. Она постоянно... Хочет в общественной организации профсоюза забрать все имущество. Так я тоже возглавляю общественную организацию, может, она завтра придет и ко мне забрать имущество? Это общественная организация, это не государственная структура абсолютно. Человек ни в чем не разбирается. И такую ​​же круговую поруку заняли против Геруса, который развалил электроэнергетику всей Украины полностью, загнал ее в тупик. Здесь же Верховная Рада принимает, что Россия агрессор, и просит все страны объединиться, санкции ввести. Здесь же он проталкивает, значит, путем фальсификации комитета, импорт энергетики из России. Зачем? Когда у нас свою некуда абсолютно девать, все остановилось. Если даже государственный Энергоатом берет кредиты, чтобы выплатить работникам зарплату. 5 обращений я написал госпоже Венедиктовой за апрель, за май, за июнь. Думаете, хоть на одно получил ответ?

НМ: А интересно узнать.

ГМ: Нет, не получил. Все наш генпрокурор: все, делайте, слуги, что хотите, абсолютно. Конкретные факты. Как так могло произойти? А президент сам себя защищает. Потому что гоняются за Порошенко, но будут гоняться за ним, он же подписал этот закон об импорте электроэнергии. Потом кто-то ему сказал, и он все это отменил. Прямые поставки забрали, но на сутки вперед, на внутрисуточном рынке, за неделю, все осталось на биржевой площадке. Переключили на Беларусь. Так у Беларуси нет собственной энергетики. Вот появится, когда заработает Белорусская атомная электростанция. Она должна (работать – Ред.) только на собственную территорию Беларуси. Все идет из России. А как может российская электроэнергия в Украине стоить вдвое дешевле, чем она стоит в России?

НМ: А это, пожалуй, надо с этим мнением пересидеть, понять, подумать и продолжить через несколько минут. У нас по курсу сейчас новости, небольшой перерыв, абсолютно небольшой, но должны узнать больше.

ЕФ: Абсолютно. Сергей Никифоров следит за всем, что происходит в Украине и мире, знает больше и готов рассказать нам прямо сейчас.

НМ: Смотрим.

ЕФ: Будем продолжать. Мы благодарим Сергея Никифорова за свежий срез актуальных новостей и ждем его менее чем за час. А тем временем мы, Екатерина Федотенко и Никита Михалев, будем продолжать. Гость в нашей студии - Геннадий Москаль, продолжаем с вами дискуссию. Собственно, дальше будем говорить о международных темах.

НМ: Точнее, о той стране, которая, как говорится, за «поребриком». Призыв военных запаса объявил Владимир Путин. Соответствующий указ российского президента опубликовал экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Люди будут участвовать в военных сборах, их в России проводят ежегодно. Но раньше всегда указывали срок их проведения - 2 месяца, в нынешнем же указе этого нет. Таким образом военные, их призывают власти России из запаса до особого распоряжения. Кроме того, ранее сроки проведения согласовывали с региональными властями, ведь это влияет на экономику. По словам Бориса Бабина, несмотря на территорию России, полноценное насыщение войск призванными состоится в течение 40-50 дней. Ну, и, собственно, сейчас Борис Бабин, представитель президента Украины в Крыму в 2017-2018 годах с нами на прямой связи, и мы его также привлечем к обсуждению. Вы, господин Геннадий, тоже, если вас что-то будет не устраивать, то можете непосредственно обращаться к господину Бабину, он нас слышит. Здравствуйте.

ББ: Добрый день.

НМ: Опять же, стоит ли просто воспринимать это как угрозу, ведь нам постоянно нужно быть, как говорится, в тонусе. Потому что мы помним тему о 70-тысячных учениях у границы российско-украинской, тоже мы постоянно были в боевой готовности. Ну, и сейчас, меняет это что-то, или не меняет, а просто, как всегда, будем в тонусе, и все?

ББ: Вопрос в том, что на сентябрь Россия анонсировала огромные военные учения «Кавказ-2020». Многие эксперты высказывают опасения, что под прикрытием этих учений, после их, как говорится, начала Россия может предпринять определенные, к сожалению, негативные меры. Как Россия планирует свою судьбу и будут ли действительно какие-то эскалации, это вопрос больше, конечно, к военным. Но мы видим соответствующие предупреждения от МИД Украины, официально высказанные, от представителей Минобороны, кстати, также ранее высказывалось. Было уже предупреждение и бывшего руководителя американскими войсками в Европе генерала Бена Ходжеса. Все они сводятся к тому, что от России следует ожидать определенных провокационных действий в этом году. И поэтому соответствующий указ, соответствующие меры мобилизации, которые россияне не скрывают, связаны с этими учениями «Кавказ-2020», они нами должны быть приняты во внимание. Конечно, это может быть обычным элементом давления и запугивания, в России также могут пойти по этому пути. Но я все же всегда учитывал худшие варианты, зная об абсолютном усердии наших соседей и, как говорится, одобрение ими решений, основанных исключительно на их желаниях. Поэтому здесь, к сожалению, это не очень хорошие новости, поступающие из различных источников.

НМ: Понимаем.

ББ: В частности, сегодня еще, возможно, вы знаете, россияне открыли грузовое сообщении по так называемому Керченскому мосту. Напомню, что российская армия, она армия суходольная и для нее критически необходимы именно железнодорожные грузовые сообщения. И то, что они сейчас это запустили, это существенно улучшает их логистику как в Крыму, так и на юге Российской Федерации.

НМ: Понятно. Господин Борис, спасибо вам. Борис Бабин, представитель президента Украины в Крыму предыдущих лет был с нами на прямой телефонной связи.

ЕФ: Итак, господин Геннадий, что вы скажете о такой вот мобилизации войск со стороны России, о чем это говорит, чем грозит Украине?

НМ: И как нам реагировать, да?

ГМ: Ну, сначала хотел отреагировать, что представительство президента в Автономной Республике Крым не может находиться в Херсонской области. Или оно есть в Крыму, или мы только кричим из телевизора, что Крым наш и Крым украинский.

ЕФ: Но фактически мы не можем организовать там представительство.

ГМ: Так переведите его в Киев. А что в Херсоне? Как оно на Крым может...

НМ: Территориально ближе. Те же, кто из Автономной Республики переходят...

ГМ: Ну, так ближе... Он что, переходит, днем ​​сидит на работе, а ночью переходит административную, я не могу сказать, что границу. Если это территория Украины, то никакой границы быть не может.

НМ: Административная черта.

ЕФ: Административная черта, да.

ГМ: Административная черта, да. Значит, я смотрю, имея опыт в 2014 году в Луганской области первого референдума. Что бы там наши скептики ни говорили, референдум состоится, но, состоятся ли положительные изменения после этого... У Путина сейчас очень низкий рейтинг. Вы видите, люди не очень хотят идти на тот референдум. Но на чем держался его рейтинг? Его рейтинг держался на том, что он аннексировал Крым, Луганскую и Донецкую области, он защитил, как считает большая часть зомбированных россиян, от «бандеровцев», от «фашистов», от «нациков», ну, я не хочу эту всю малоросскую риторику...

НМ: Все эти пропагандистские заявления, которые есть, он все это оправдывал.

ГМ: Да. Дело в том, что рейтинг после того подскочил до 86%, такого рейтинга нет ни у кого из правящих элит мира.

ЕФ: Сейчас изменился?

ГМ: Изменился и очень резко упал. Не покажет ли это... У меня какая-то, ну, может, внутренняя тревога, чтобы он еще после, когда уже станет пожизненным царем, не оттяпал еще что-то у Украины... А не слушать эти все разговоры какого-то ничего не решающего представителя президента.

НМ: Благо, Путин не молод.

ГМ: Ну, послушайте сюда. Посмотрите, Трамп в 70 лет стал президентом США. Ну, так что же? И еще хочет раз стать. Поэтому тут мы должны быть начеку. Сейчас, насколько я знаю, ФСБ прощупывает, где есть большое социальное дно…

ЕФ: Господин Геннадий, вы подняли немного тему относительно референдума в России. Как вы думаете, ну, знаем, что завтра (беседа проводилась 30 июня - Ред.), в принципе 1 июля будем иметь какие-то первые результаты. И, исходя из того, что люди там голосуют и у багажников автомобилей, и на скамейках, и онлайн могут голосовать, а также уже говорили о том, что некоторые умудрился голосовать дважды, и онлайн и на участке, собственно, как вы думаете, что покажут эти...?

ГМ: Россия - тоталитарная страна. Еще вождь всех народов товарищ Сталин сказал: «Главное - кто как будет считать». Значит, я думаю, что там уже давно посчитано, все находится в сейфе председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Она второго рано объявит те результаты, где их в Администрации президента написали. Я не верю в чудо, в которое верить сегодня совершенно нет смысла.

НМ: А с рейтингом Путина чуда тоже не будет, чуда ни одного не будет?

ГМ: Рейтинг он должен где-то искать. В экономике он не найдет, у него такая же, простите, как и в Украине, ситуация. В финансах тоже не найдет. Новых рабочих мест не создаст. А что-то отнять и поднять снова себе заоблачный рейтинг еще где-то на 5 лет, я думаю, что это более реально. Ну, дай бог, чтобы я ошибался.

ЕФ: Дай Бог. А мы движемся дальше и вернемся к теме, которую только мой коллега в новостях, наш коллега, рассказывал о паводках на западе страны. Собственно, Верховная Рада готова работать в усиленном режиме, если будет необходимо, помочь в преодолении последствий вот этих наводнений на западе Украины. Профильные комитеты могут внести, при необходимости, изменения в бюджет. А в пятницу под куполом отчитается по вот этих паводках и последствиях и о преодолении этих последствий премьер-министр Денис Шмыгаль.

НМ: Здесь стоит напомнить, что из-за сильных ливней в Украине, которые не прекращались с 22 июня, реки вышли из берегов и затопили 8 областей. Больше всего пострадали западные регионы, в частности Прикарпатье, Буковина и Закарпатье. По оперативной информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро оставались подтопленными 19 населенных пунктов. Стихия разрушила 150 километров автодорог, еще полтысячи километров повреждены. Более 1300 человек отселили из зоны опасности. Правительство в целом выделило 700 млн гривен на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений. Также согласились помочь другие страны мира. И вот хотелось бы у вас, господин Геннадий, как главы облгосадминистрации, спросить, а здесь больше зависит от чего? Ну, мы не превентивно - сейчас надо так делать. Сейчас дорог нет, домов у кого-то нет, жить кому-то негде. Здесь больше ответственность сейчас на центральной власти или на местной власти?

ГМ: Ну, в основном на центральной власти.

НМ: В основном на центральной.

ГМ: Если так парламент об этом беспокоится. Ну, в крайнем случае я знаю по Закарпатью, что ни один из депутатов Верховной Рады на места даже и не выезжал и не смотрел на это все, хотя выбран по данному округу.

НМ: Вот так.

ГМ: так. Вчера также было подтопление локальное, позавчера было, вчера Свалявский район, позавчера был Межгорский район и тому подобное. Видите, сегодня Варшава. Говорить, что на Закарпатье... Я первый раз приехал в 1995 году. Что бы ни случилось - лес вырубили. Ну, в Варшаве ведь нет леса, откуда потоп? Да, есть проблемы с лесом. Но, уважаемые, вы же централизовали всю лесную отрасль наверху, местные не имеют права даже замечания леснику сделать, потому что сразу из Киева говорят: как так, это же мы здесь управляем. Но нет такой вышки, чтобы они вылезли и смотрели, что происходит. Первая проблема, которую даже президент ехал, премьер ехал, не озвучил, это массовое усыхание елей, массовое усыхание – 13 тисяч литров воды каждая ель в год забирала. Больше такой древесины, которая бы так забирала влагу, нет в Карпатах. Что взамен... ели усыхают, ну, в три раза больше, чем идут плановые рубки древесины. Если вы так любите Карпаты, объявите все Карпаты национальным парком.

НМ: Заповедной зоной.

ГМ: Национальным парком. И не морочьте (голову - Ред.) с теми уголовными делами, которые ничем абсолютно не заканчиваются… Все сидят, молчат и ничего не делают для того, чтобы ели совершенно не усыхали.

НМ: Ну, не только в елях дело?

ГМ: Это именно то, что отнимало воду. Значит, не все деревья так нуждаются абсолютно в воде.

ЕФ: Кроме елей, проблемы есть?

ГМ: Есть. Да, в Карпатах очень много национальных парков. Но не давайте гослесхозам, которые находятся в Карпатах... Государственный заказ идет от Кабинета министров Украины. Почему сегодня власть делает так, что это сами лесорубы, лесники сколько хотят, столько и рубят. Абсолютно неправда. Идет четко, будем говорить, разнарядка. Все же хотят иметь деревянные столы дома, деревянные стулья, деревянные кровати, деревянные офисы, деревянные дома. Но все хотят, чтобы деревья не рубили. Ну, такого чуда совершенно не бывает. Или действительно сделайте единственный национальный парк Карпаты и прекратите всю эту спекуляцию, или не доводите такие планы абсолютно нереальные, которые есть сегодня. Есть очень много и других факторов. Но никто не хочет... Вот был президент во Франковской области. Что? Снят с должности руководитель государственного агентства, которое подчиняется напрямую Кабинету Министров... на местах некому? Водное агентство, где дамбы, где реки, где все? Тоже подчиняется Киеву. Ранее, в 2001-2002 это все было - структурные подразделения областных государственных администраций.

НМ: А теперь центра.

ГМ: Только центра.

НМ: Понятно.

ГМ: И никто не имеет права... Говорим: надо здесь дамбу. Ну, это надо ехать в Государственное агентство, а Государственное агентство еще подчиняется Министерству экологии, ехать к господину министру, а то нужно, а то не нужно. Ну, это глупости. Если сегодня действительно не сделают какие-то выводы из этого, ну, осенью будет очередной паводок.

НМ: Будем иметь то же самое.

ГМ: То же. Никаких выводов не было сделано.

НМ: Давайте, господин Геннадий, теперь от спасения Западной Украины к спасению экономики в целом. Здесь на 5% сократился ВВП Украины за первые 4 месяца 2020 года. Такие данные обнародовало Министерство экономики. Согласно сообщению ведомства, эти цифры полностью соответствуют прогнозу. Согласно этому прогнозу, падение валового внутреннего продукта за весь 2020 год составит 4,8%. За первые 4 месяца сокращение индекса производства достигло уже 6,7%, а падение промышленности в целом оценивают почти в 8%, 7,9% соответственно. Сейчас тоже приобщим к обсуждению Станислава Зинченко, это директор информационного аналитического центра «GMK Center». Добро пожаловать, господин Станислав.

СЗ: Приветствую вас.

НМ: В условиях коронакризиса, адаптивного карантина, нам сейчас живыми деньгами бизнес стимулировать, экономику стимулировать, или уменьшением налогов стимулировать, всем в комплексе? У вас есть 2 минуты.

СЗ: Сейчас все страны мира не сторонятся никаких методов. Потому что они борются за то, чтобы уровень жизни их населения не упал, за то, чтобы их экономика не умерла. Богатые страны, они могут себе позволить сотни миллиардов, даже триллионы долларов и евро инвестировать в собственную промышленность для сохранения рабочих мест и своего экспортного потенциала. Но Украина, к сожалению, не является богатой страной. Мы можем только стимулировать и как-то груз уменьшать с нашей экономики, с наших предпринимателей, из наших промышленных предприятий. Потому что в первую очередь нужно уменьшить административное и регуляторное вмешательство. Это бизнес всегда говорит: кризис или не кризис, карантин ли не карантин, нужно уменьшать регуляторное вмешательство государства.

НМ: Понятно.

СЗ: Невозможно даже представить, как в кризис экономический, когда мы теряем уже 500, официально 500 тысяч рабочих мест официальных сократилось, может уже и больше... Повышать налоги? Никогда повышение налогов не приносит новых рабочих мест.

НМ: И никогда его не проводят, особенно в кризисные периоды.

СЗ: Да.

НМ: Господин Станислав, спасибо вам. Станислав Зинченко, директор информационного аналитического центра «GMK Center» был с нами на прямой связи. Ну, что же, вот надо делать правильные шаги, а не глупые. Двигаемся дальше. Эксцентричные, иногда скандальные и провокационные «слуги народа» не прекращают удивлять своих избирателей. На этот раз в центре внимания Александр Санченко. Он записал рэп и даже снял клип, в котором рассказал об инициированном им законопроекте 3718.

ЕФ: «Вот этот молодежный закон требует молодежной подачи» - так нардеп назвал свое творчество. И документом, собственно, предлагается создать при Кабмине совещательный орган - Национальный совет по вопросам молодежи, и предоставлять максимально эффективную поддержку лицам до 29 лет. А также создать фонд, где будет возможность выиграть грант, цитирую, «на добрые дела».

НМ: Это народный избранник, если что.

ГМ: Я хочу искренне поблагодарить всех избирателей, которые избрали вот такие чудеса в Верховную Раду. Ну, что я могу еще сказать? Они сами не пришли. Люди же надеялись, но сказали... Кто делает реформы во время кризиса? Когда стремительно падает производство, стремительно падает внутренний валовой продукт, стремительно освобождается масса рабочих мест. Какие здесь гранты? Все сидят «слуги народа», процентов 60 пришли от Сороса, от «Возрождения», есть в Украине его представительство, все сидели на грантах и ​​думают, что сегодня... Да откуда государство может дать? Сегодня же нет, все эти программы профинансировать и тому подобное. Реформы. Господин Саакашвили, придя в Одесскую область, сказал, что будет реформировать таможню. Ну, сегодня это вакантная должность. Назначить его, пусть он те 5 млрд в месяц дополнительно соберет. Значит, 2 миллиарда собирала в месяц Одесская таможня. После его реформ начала собирать 750 тысяч, это официальные данные. Так а что, реформа ради реформы, или реформа для того, чтобы был результат? И прекратите с этими судебными... Каждый президент только приходит, сразу хочет суд «к ногтю».

НМ: Ну, традиция, наверное.

ГМ: Это не только нынешний президент. Это и Янукович, это и делал Ющенко, это делал и Кучма, это делал и Петр Алексеевич. Все хотят иметь ручные суды.

ЕФ: Господин Геннадий...

ГМ: Суды должны быть независимы.

НМ: И на этом стоит ставить точку. Суды должны быть независимы.

ЕФ: Абсолютно. Спасибо, что этот час вы провели вместе с нами.

ГМ: Спасибо.

НМ: А мы вместе с вами.

ЕФ: А мы будем прощаться.

ГМ: Спасибо.