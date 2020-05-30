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"По делам Майдана нужен общественный договор": Ирина Венедиктова о работе ОГПУ "Или мы хотим знать правду и воспринимаем ее, или давайте не будем заниматься декларациями"

В студии программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" - глава Офиса генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова.

Предлагаем нашим читателям интервью на языке оригинала. Русская и украинская версии беседы с генпрокурором появятся в ближайшее время. Чтобы посмотреть видео программы, перейдите в конец интервью.

Тигран Мартиросян: Программа "Украина с Тиграном Мартиросяном", прямой эфир. Я с удовольствием приветствую: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в студии вместе со мной, добро пожаловать, Ирина, здравствуйте.

Ирина Венедиктова: Добрый вечер, здравствуйте.

ТМ: Прежде всего, прежде, чем перейдем к повестке дня, нашей дискуссии с вами, мы посмотрели выпуск новостей, сегодня в фокусе внимания СМИ, не только всех украинцев, вот этот инцидент, случившийся в Броварах. Разбираются правоохранители, Национальная полиция сейчас в случившемся. Как вы оцениваете произошедшее, я у вас так спрошу.

ИВ: Ми ж розуміємо, що я зараз можу надавати оцінки лише в статусі генерального прокурора. Тому, звичайно, всі ці інциденти, які останнім часом трапляються в нашій державі, вони говорять про що – що в державі зростає рівень злочинності, і з цим безпосередньо треба працювати правоохоронцям дуже плідно і щільно. Проте, ми не можемо забувати, що такі випадки, які стаються – це об'єктивна закономірність тих процесів, які були покладені до того. Ми бачимо останні два тижні страшні речі майже кожного дня. То в нас жінка проходить по Харкову з страшною ношею, то в нас на Житомирщині відбувається таке. Тому звичайно, як генеральний прокурор я на це буду реагувати, як генеральний прокурор. В четвер в нас відбувається координаційна нарада із представниками правоохоронних органів, із керівниками МВС, СБУ, ДБР. Ми запрошуємо Мінюст, уповноважену з прав людини і безпосередньо будемо ставити конкретні задачі, строки і способи, механізми реагування. Тому я на це реагую як генеральний прокурор.

ТМ: Кратко относительно сроков. В данном случае мы можем, не обещать нашим телезрителям, но во всяком случае констатировать, что все необходимое правоохранители сделают, чтобы в ближайшее время мы смогли разобраться, почему это случилось и упредить в будущем подобное?

ИВ: Насправді, ми вже на сьогоднішній момент розуміємо і мотиви, і ви ж знаєте, що правоохоронці спрацювали дуже швидко зараз. По факту, правоохоронна система зараз швидко реагує. Якщо ми не говоримо про якісь злочини на замовлення, складні злочини, правоохоронці розкривають. І ви ж бачите, що затримують осіб відразу ж практично. Тому тут, якщо ми говоримо безпосередньо про строки досудового слідства, воно, я думаю, абсолютно зрозуміло для всіх. Але про причини, як воно буде надалі, це вже лежить в площині соціологічних, економічних обставин об'єктивних, тих, які є в державі. Тому, звичайно, тут необхідно розуміти, що все суспільство має спрацьовувати на превентивність цих заходів.

ТМ: Да, на профилактику и на упреждение подобного, и вы правы абсолютно, что к преступности что ведет – экономическое положение дел, одна из основных причин, это вот как раз та ситуация, которая увы, отчасти у нас и складывается сегодня в стране. Ирина, на днях ровно 10 недель исполнилось, как вы заняли пост генерального прокурора Украины. Как складывается ваша работа, как идут дела. Насколько вы освоились в роли руководителя Офиса, генеральной прокуратуры, после работы в Государственном бюро расследований? Как прошло это время?

ИВ: Я думаю, що оцінку саме як, можуть надавати безпосередньо професіонали, фахівці, які є в системі, і ті, які можуть об'єктивно побачити, що відбувається. Що стосується мого внутрішнього стану, да і переходу з Державного бюро розслідувань в Генеральну прокуратуру, мені здається, що я почуваю себе на своєму місці кожного дня, тому що мій робочий день починається дуже рано, закінчується дуже пізно. І я дуже залучена в усі процеси. Тому мені здається, що, от ви кажете 10 тижнів, я їх не побачила, не відчувається безпосередньо час. Але…

ТМ: То есть, быстро время пролетело, да?

ИВ: Да, дуже швидко. Але деякий час тому я звітувала про два місяці роботи, що було зроблено за цей час. А, в принципі, зроблено було дійсно достатньо багато, тому що ми провели заслуховування всіх прокурорів областей, крім Чернівецької, тому що там об'єктивна склалась ситуація, пов'язана з COVID. Є уявлення про стан речей в усіх областях. Поставлені строки на 5 червня, це якраз місяць було надано керівництву обласних прокуратур, і вже з 7 червня в нас підходить час, коли я із своїми заступниками будемо дивитися, а що ж відбулось з часу заслуховувань до часу, який було надано. Тобто, є реперні точки, є безпосередньо справи, на які ми звертаємо увагу. І справи щодо кримінальних проваджень, і справи щодо захисту інтересів держави в судах. Так що, я думаю, що наступний місяць так само буде показувати динаміку, динаміку роботи прокурорів в областях.

ТМ: О динамике и о ваших заместителях. Вот, последние несколько дней ваша персона и персона вашего заместителя, юридически вашего зама, Назара Холодницкого – в эпицентре внимания, потому что, я как понимаю, как раз в процессе аудита разного рода криминальных производств, было принято вами решение обратиться публично к Назару Холодницкому и к прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и к руководству САП с, скажем так, можно назвать это критикой. Кто-то скажет – прямым обвинением в неэффективности и безрезультативности, но, тем не менее. Вот об этом хочу у вас, Ирина, спросить. Потому что там есть уже развитие этой истории, отреагировали в Специализированной прокуратуре антикоррупционной, и так далее. Но, прежде всего, чем было обусловлено ваше вот такое обращение публичное, видео-обращение, к Специализированной антикоррупционной прокуратуре?

ИВ: Пане Тигране, я дуже системна людина. Я свою системність і, мені здається, програмність підходів, демонструю відразу ж. В перший же тиждень моєї роботи, 24 березня, відбулась сама перша координаційна робоча нарада, і ця нарада якраз була з органами НАБУ і САП. Тому що проблема корупція в державі – це проблема номер, мабуть, два, після того, що в нас відбувається на сході. І вже тільки проблема номер три – це економіка, тому що це дуже взаємопов'язані речі. Тому, звичайно, цьому треба приділяти увагу. І я не людина, яка буде про це говорити довго і красиво, гаслами. Ми проговорили з керівниками антикорупційних органів, ми поставили собі завдання, ми зрозуміли один одного, і ясно, що необхідно виконувати ті речі, про які була домовленість. Тому, я вам хочу сказати, той ролик, про який зараз говорять як публічне звинувачення чи певний конфлікт – абсолютно ні. Я пояснюю громадянам України, взагалі що відбувається в правоохоронній системі. І це не звинувачення до безпосередньо Назара Івановича, я не до нього звертаюсь. В мене є всі можливості звертатися до нього безпосередньо. Я, як генеральний прокурор, працюю в межах статті 9 закону про прокуратуру. В мене там прописана моя компетенція. Але з іншого боку наше суспільство хоче розуміти, що ж відбувається взагалі. І необхідно вказувати, що є конкретні речі, а це топ-корупція, за розслідування топ-корупційних злочинів, в нас є замкнуте коло правоохоронних органів. І ми не можемо вимагати ні від голови ДБР, ні від голови СБУ, ні від міністра МВС цих розслідувань і приговорів. Ми конкретно знаєм людей, які мають в суді антикорупціному відстоювати ці позиції. Тому, коли є численні речі, які викликають, це вже не подив абсолютно, це робочі моменти, це треба пояснювати.

ТМ: В этом отношении – публичности, прозрачности и открытости в украинской политике, точно никогда оно не будет в избытке, оно не будет чрезмерным.

ИВ: Я вважаю, що треба говорити.

ТМ: Да, а если мы говорим про правоохранительные органы – так и подавно, мне кажется. Но, тем не менее, что в одном из своих интервью свежих сказал Назар Холодницкий на этот счет – что, как раз вот накануне появления этого обращения мы встречались с госпожой генеральным прокурором, она ничего об этом не сказала, и после, я цитирую, нежданчик для него был, это так выразился сам Холодницкий, вот появление такого обращения от вас.

ИВ: Ви знаєте, мабуть люди різні по різному сприймають, але від мене конкретно прозвучала фраза – я відреагую. Мене ця ситуація розчарувала, і я відреагую. І я вважаю, що якраз це і є, і при чому, для чого знов-таки це було зроблено в такий спосіб. По закону, в нас необхідно вже потихесеньку просуватися до створення всіх законних механізмів, підстав і коридорів обрання заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми всі про це знаємо, і для того, щоб цей конкурс був прозорий, щоб ми реально розуміли, яка людина має очолювати Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру на сьогодні, тому що ця людина зайде на цю посаду на наступні п'ять років, я думаю, що всі стейкхолдери в процесі, і парламентські комітети, і правоохоронні органи, і громадянські об'єднання вже мають про це думати. Тому що, коли ми згадаємо Лауру Ковеші, румунську прокурорку, ми згадаємо, що вона була шість років генеральним прокурором, а потім п'ять років – головним прокурором Національного антикорупційного управління. І якраз її слава прийшла, коли вона була цим головним антикорупційним прокурором.

ТМ: Но какой она и поддержкой общественности пользовалась.

ИВ: Так що нам треба шукати свою чи свого, таку Лауру, для того, щоб дійсно, ми також могли звітувати красиво в світі про нашу боротьбу з корупцією.

ТМ: И уже давно. И, более того, вот уже около пяти лет, как назначены руководители и НАБУ, и САП, и, мне кажется, ну, как минимум сейчас уж точно настало время, чтобы провести какой-то аудит, чтобы подвести черту, чтобы проанализировать проделанную работу, чтобы дать какую-то публичную оценку, как и на уровне парламента, так и на уровне украинской общественности, как эта работа проведена и велась ли она. Я не знаю, поговорить о том, сколько средств было потрачено на эту антикоррупционную вертикаль, новосозданную в стране, а сколько они вернули в бюджет по средствам в результате своей работы. Я понимаю, что вам вопрос так на него трудно будет ответить, но, тем не менее, его задам: вот вы как оцениваете эффективность САП, руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и аналогично НАБУ, вот на протяжении тех лет, сколько они работают в стране?

ИВ: Я вважаю, що саме я не можу давати таких оцінок. Я оцінки буду давати в межах своїх повноважень, як керівник Офісу генерального прокурора. Тобто, де моя відповідальність як керівника, який відповідає за організацію процесу і безпосередньо за діяльність органу. Я її надам в свій спосіб. Що стосується правоохоронних органів, які займаються досудовим розслідуванням, це якраз НАБУ, мені здається, що зараз досудове розслідування активізоване по всім напрямкам – і НАБУ, і ДБР, і СБУ, Нацпол демонструють ефективність досудового розслідування. Тому, знов-таки, я відповідаю за свою ділянку роботи, процесуальне керівництво прокурорів має бути так само потужним. І прокурори мають, вони призводять результати. Тому я тут буду, дійсно, пильнувати за прокурорською роботою, і дивитися, щоб позиція прокурорів була активною, професійною. Тому що є підстави іноді вважати, що, знаєте, є такі проблеми системні в прокуратурі, коли, нажаль, все приводиться до того, щоб ми не отримували цього позитивного результату.

ТМ: Но и, так или иначе, нужно быть откровенным здесь, я не знаю, к лучшему это или к худшему, хорошо это или плохо, но все равно спрашивают у генерального прокурора. Потому что говорят – уже вторая весна при Зеленском, где посадки. И у вас-то спросят в парламенте, так получилось, что не у Назара Холодницкого, тут дело не в его персоналии, и не у Артема Сытника, а вам выступать в парламенте. И уже сегодня депутаты говорят – вот несколько месяцев пройдет, нужно вызывать Ирину Венедиктову, просить ее как раз рассказать, где же посадки, где же работа, где эффективность. И в этом смысле наверняка есть право требовать эффективно работы у ваших подопечных. Я не могу не спросить: народный депутат Гео Лерос написал в Facebook о том, что вы якобы поручили, цитирую, копать на Холодницкого одному из своих заместителей или помощников, потому что он в общем, так отреагировал на ваше обращение публичное, из-за вашего конфликта якобы. Что это за заявление, так ли это?

ИВ: Я не знаю щодо заяви, я її не бачила. Але, стосовно, я так розумію, йдеться безпосередньо після ролику все це відбувається. Ну, якщо генеральний прокурор виходить до громадян України і каже, що нам дійсно треба змінювати підходи, бути відповідальними, то звичайно, якщо я говорю "А", це означає, що я буду говорити "Б". Звичайно, проводиться службова перевірка, інакше як? Я же не можу просто так робити певні заяви. Звичайно, це буде певні дисциплінарні речі, які можуть своє підтвердження знайти. Можуть свої підтвердження і не знайти. Але я мушу це зробити. Тому я, знов-таки, виконую свої функціональні обов'язки, я роблю свою роботу.

ТМ: То есть, идет речь о внутреннем дисциплинарном расследовании, я правильно понимаю?

ИВ: Служебном расследовании.

ТМ: Служебном расследовании в генеральной прокуратуре?

ИВ: Мені здається, це звичайна робота. Будь-який керівник завжди проводить такі речі. Ви же знаєте, це не залежить від того, правоохоронний орган, чи просто це керівник якоїсь великої компанії. Якщо є певна проблема, і її треба дослідити. Тобто, ми її досліджуємо в рамках службової перевірки.

ТМ: Что касается народных депутатов. Вы знаете, что активно собираются сегодня в парламенте подписи за отставку Назара Холодницкого. Как вы относитесь к этому процессу, поддерживаете ли такие начинания?

ИВ: Я також не знала про те, що хтось вимагає відставки Назара Івановича, проте парламентарі працюють в межах наданих їм повноважень і в їхньому правовому статусі. Мені здається, що, знов-таки, ми робимо свою роботу. Якщо факти будуть підтверджені якимось чином, то я відреагую незалежно від цього збору підписів. Знов-таки, я зроблю свою роботу, я достатньо для цього людина, яка системно виконує те, про що говорить. З іншого боку, в нас 30 листопада має з'явитися новий головний прокурор в антикорупційній сфері. Тому мені здається, що нам з одного боку треба дійсно перевірити такі факти. А з іншого боку нам треба звернути увагу для того, щоб пройти цей конкурс правильно, законно, в вказані строки в законі. Тому що дійсно ми розпочали цей процес, я листа написала на голову Верховної Ради всередині травня, якраз це було абсолютно вчасно, як це передбачено законом.

ТМ: Я еще раз подчеркну, важно обозначить: у нас профильный антикоррупционный суд был создан по требованию, в том числе, и руководителей этих ведомств, и САП, и НАБУ. И, на мой субъективный взгляд, пора бы демонстрировать эффективность, пора бы демонстрировать уже результативность. Потому что, я помню, я как журналист следил долго за всем этим процессом, работы этой вертикали новосозданной. Первые два-три года мы говорили – ну где же, где же посадки, это же органы, которые должны вместе работать для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, как раз депутаты, министры, чиновники, топ-государственные служащие. Я часто слышал – ну как, нет суда профильного.

ИВ: Зараз це є.

ТМ: Существующие суды в Украине – они все коррумпированы. Но сейчас все есть. И пора бы показывать уже что-то.

ИВ: Ви знаєте, у суспільства високі очікування, і вони справедливі, ці очікування. Ми всі, у нас у всіх є запит на справедливість. І у мене, як у керівника, так само є запит на справедливість, на доброчесність виконання своєї роботи. І я хочу сказати, що наше громадянське суспільство вже настільки переросло державницькі інституції, що громадянське суспільство буде завжди вимагати, щоб наші державницькі інститути відповідали тому, що прописано в законі, і реально виконували своє завдання. Ми вже не такі, які були п'ять років назад, насправді.

ТМ: Кстати, насчет многочисленного количества силовых ведомств, которые сегодня борются с коррупцией в стране, вы наверняка слышали, если нет, я продублирую, – президент в одном из своих интервью, среди прочего, сказал, что он как раз является приверженцем идеи о том, что нужно возможно уменьшить количество этих антикоррупционных ведомств, потому что у нас все борются с коррупцией, а результатов нет. И когда всех их собираешь и говоришь – ну, когда результаты, то все друг на друга перекладывают ответственность, потому что это не НАЗК должно заниматься, а ДБР, не ДБР, а САП, не САП – а НАБУ, не НАБУ, а МВД, не МВД, а СБУ. Потому что во всех этих ведомствах есть профильный департамент, в их роде деятельности есть борьба с коррупцией. Вы поддерживаете такую идею, что нужно, может быть, как-то оптимизировать это все? Потому что все это еще за деньги налогоплательщиков существует и содержится.

ИВ: Президент Зеленський – дуже відповідальна людина. І коли він чуть більше року йшов в цю кампанію, в нього були конкретні задачі, як він хотів змінити країну. Я вам хочу сказати, що на сьогодні він не помінявся всередині. Він став сильнішим, він краще розуміє процеси, які є в державі, тому що він занурився повністю в ці процеси. І тому звичайно він вимагає результату від всіх, насправді, тому що коли правоохоронні органи показують один на одного, а потім – суд, а віз і нині там, звичайно, президента, як гаранта прав громадян це не влаштовує. Тому я його підтримую в прагненнях дати людям все ж таки цей задоволений запит на справедливість. Що стосується кількості органів, мені здається це дійсно комплексний має бути підхід, тому що я вже всередині цієї системи, і я розумію, що якщо впорядкувати підслідність конкретно, і щоб в нас органи, з одного боку, мали здорову десь конкуренцію в чомусь, мабуть для антикорупційних органів треба підвищити ланку топ-посадовців і кількість збитків, про які йдеться – ну, мільйон гривень, це мабуть, не ті суми, про які можна говорити антикорупційним органам. Тому мені здається, що треба просто чітко розмежувати. І тоді процеси почнуть рухатися швидше.

ТМ: Но это к законодателю вопрос, то есть, к депутатам парламента?

ИВ: Звичайно. До суб'єктів законодавчої ініціативи. У нас суб'єкти – це парламент, кабмін, президент. Тому, звичайно, тут вже до суб'єктів законодавчої ініціативи питання.

ТМ: Насчет президента тогда, движемся дальше, Ирина. Но не о действующем, а о предыдущем хочу поговорить. Потому что на глазах у широкой украинской общественности продолжается сериал, уже на протяжении достаточно серьезного количества времени, с допросами, не допросами, вызовами и не приходами в Государственное бюро расследований. Вот сегодня в очередной раз на два допроса был вызван в ГБР пятый президент, Петр Порошенко, и в очередной раз он не пришел. Ключевой вопрос здесь, я думаю, который и на устах наших телезрителей, к вам, как генеральному прокурору – а разве так можно, так бывает? Вот, если кого-то из нас вызовут на допрос, и мы не придем, тоже не будет ничего, не будет никаких последствий? И вообще, как вы оцениваете, кто-то называет фарсом это все, но вот то, что происходит.

ИВ: Ну то, що не буде наслідків – я з вами не погоджуюсь, тому що і Державне бюро розслідувань, і прокурорі в цій справі – вони рухаються суто в законі. Ви знаєте, що коли в процесуальному плані прийде час, буде ставитись питання про привід. Ми це вже проходили, коли я була виконуючою обов'язки голови Державного бюро розслідувань. Тому тут все буде абсолютно в межах закону.

ТМ: Сегодня, кстати, представители ГБР сказали о том, что, может быть, не исключают привод.

ИВ: Що стосується діяльності слідчих і прокурорів, все буде в межах закону, тому що за ними пильнує не тільки країни, за ними пильнує, дійсно, весь світ, тому що будь-який уклін в бік – їх звинуватять в політичному тиску. І ми це все прекрасно розуміємо. Тому і слідчі, і прокурори спрацюють суто в законний спосіб. Що стосується безпосередньо чинного народного депутата, знов-таки, я не хочу давати оцінки. Але я не розумію, як людина, яка приймає закони, може законами нехтувати. І це питання знов-таки до нашої правової культури. В нас в усьому винен хтось. Зараз на своїй посаді в усьому винен генеральний прокурор, я розумію тиск на чинного президента, тому що у всьому винен чинний президент. Але тут же питання в принципі безпосередньо до правової культури, до поваги до закону, до розуміння своєї соціальної, політичної відповідальності. Це системно-комплексне питання. Але що стосується органів правоохоронних, вони будуть чітко в межах повноважень. Стаття 19 Конституції нас обмежує повноваженнями, тому ми будемо так спрацьовувати.

ТМ: Я понимаю, что есть процедуры, я понимаю, что все должно быть действительно по букве законе, потому что речь идет о народном депутате, плюс о предыдущем президенте, и тут все должно быть точно, буковка к буковке, по духу и по букве закона. Но тем не менее, я со стороны обывателя этот вопрос задавал, потому что люди просто смотрят новости и смотрят по телевидению, и не понимают, что происходит. Вот эта история с картинами накануне, выставка, музей, не музей. Потом прорываются в музей Гончара, сегодня картины эти все, которые возможно, подчеркиваю, были контрабандой ввезены, арестовываются, и так далее. Просто хотелось бы, потому что это тоже наносит ущерб репутационный как стране, так и соответствующим правоохранительным органам.

ИВ: Правоохоронці розуміють це. Але вони дають свою оцінку в межах Кримінально-процесуального кодексу. Люди, наші громадяни, дадуть свою оцінку, коли будуть голосувати. Тому тут ми прекрасно розуміємо, що я не можу собі дозволити проговорювати і оцінювати конкретну людину або її дії. Мені здається, що це справа кожного, наскільки ти відповідальний, наскільки ти поважаєш закон і наскільки ти слідуєш духу закону. А вже потім правоохоронці зроблять свої оцінки.

ТМ: Я вас понимаю, потому что вы при должности, потому что, как был пример, у президента Зеленского спросили на пресс-конференции о его отношении по пленкам Деркача, так называемым, с разговором якобы Порошенко с якобы Байденом. Он ответил, и после этого адвокаты Петра Алексеевича заявили, что значит президент политически вынудил, и более того, я смотрел заявления, что якобы после разговора Венедиктовой с Порошенко было открыто дело в Офисе генпрокурора.

ИВ: С Порошенко – точно нет.

ТМ: Ой, извините, с Зеленским. Да, генеральный прокурор поговорила с президентом, а потом открыли в отношении Порошенко уголовное производство о госизмене.

ИВ: Я взагалі не розумію, звідки у адвокатів можуть бути відомості, коли я і як з ким розмовляю. Проте в той день, я прекрасно пам'ятаю той день, це було 19 травня, тому що 19 травня була прес конференція народного депутата Деркача, 19 травня надійшла заява про злочин на моє ім'я, і 19 травня надійшла постанова суду, яка зобов'язувала внести відомості в ЄРДР. Це все було одночасно, в один день. Розумієте, оскільки день генерального прокурора розписаний, дійсно, я організовую роботу великого правоохоронного органу, в мене величезна кількість нарад, до своєї флешки я вже доходжу після 10 години. Тому це, якщо подивитися взагалі мої входи в ЄРДР. Зараз я намагаюся це робити в обідню перерву. Як правило, не виходить. І найбільша кількість входів у мене завжди після 10 вечора. Но я працюю зараз цілодобово, це нормальна історія. Тому мені здається, що президент Зеленський намагався щиро і чесно відповідати на запитання журналістів. Тому що А – він поважає журналістів, Б – він поважає глядачів, які дивились цю прес конференцію. Тому не треба його щирість і чесність, маніпулювати нею і якось використовувати в своїх цілях.

ТМ: Я спрошу насчет записей еще у вас, Ирина. Потому что не первый скандал, когда прослушиваются разговоры. Я понимаю, что этим Служба безопасности занимается, насколько сейчас известно. Но, тем не менее, нам удастся узнать рано или поздно, кто записывал разговор?

ИВ: Безпосередньо цих плівок? В нас цих вже плівок в нашій країні…

ТМ: Да, разные. У нас были пленки Гончарука, у нас в кабинете экс-главы Государственного бюро расследований Трубы велись записи, мы потом это все слышали. Это можно остановить и можно ли выяснить, кто за этим всем стоит и как записывают в таких кабинетах разговоры?

ИВ: Щодо безпосередньо цих плівок, про які ми говорили, розслідування веде Державне бюро розслідувань. Я думаю, що зараз передчасно говорити про те, яким чином це записувалось, тому що, ми ж розуміємо, що варіантів може бути багато, в тому числі і ініціативний запис будь-кого з учасників. Тому тут треба розібратись, а потім вже говорити якісь речі.

ТМ: Участников разговора вы имеете в виду? Не исключено, что и с американской стороны?

ИВ: Треба це з'ясовувати, треба проводити експертизи, робити будь-які припущення не можна, тому що ціна помилки достатньо висока. Тому мені здається, що нам треба розуміти, що правоохоронні органи мають стояти поза політикою, навіть внутрішньою, не говорячи вже про зовнішню політику, і розібратися вже в цій ситуації. Щоб не було жодних маніпуляцій, і правоохоронний орган не став інструментом політичних ігор.

ТМ: Однозначно, потому что это касается и американской избирательной кампании президентской, так что тут нужно очень аккуратно, чтобы и следствие провести эффективно, и чтобы нас не обвинили и не впутали в эту историю. Ирина, еще вопрос насчет Порошенко и закроем эту тему. Потому что много уголовных производств есть, и много дел в ГБР, но по всем пятый президент проходит как свидетель, и обсуждается широко о том, когда и случится ли подписание подозрения. Потому что, помните, даже перед отставкой вашего предшественника, Руслана Рябошапки, ходили слухи о том, что якобы его уволили, потому что якобы подозрения Порошенко не было подписано. Оппоненты пятого президента со дня на день ждут, когда же Венедиктова подпишет, генеральный прокурор, подозрение народному депутату Порошенко. Что на этот счет?

ИВ: Венедіктова підпише, коли будуть законні підстави, і це так. Звичайно, нам необхідно, правоохоронцям, провести певні процесуальні дії. Для того, щоб їх провести, слідок має з'являтися. Тому тут питання процесу. Наш Кримінальний процесуальний кодекс написаний таким чином, що наші слідчі дії, досудове розслідування, потім судові процеси можуть бути дуже-дуже довгими. То мені здається, що А – правоохоронці, звичайно, мають виконувати свою роботу, але Б – нам треба написати новий Кримінально-процесуальний кодекс. Тому що з таким Кримінально-процесуальним кодексом нам дійсно важко кудись добігати. І про це говорять всі правоохоронці.

ТМ: А вот то конкретно подозрение, которое касалось назначения судей в Высший совет правосудия, если не ошибаюсь, которое как раз не подписал Рябошапка, там как вы оцениваете подготовленность этого документа?

ИВ: Я його оціню, коли ви побачите результат. Зараз я не можу говорити про будь-які процесуальні дії, це буде непрофесійно.

ТМ: Обо всех резонансных делах, в том числе о делах Майдана, о деле Одессы второго мая и многим другом мы поговорим с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой сразу после выпуска новостей. … Ирина, мы остановились на вопросе изменений, в частности, в Офисе генпрокурора. Не могу вас не спросить, вот я сослался на слова Руслана Рябошапки о том, что возможно, среди прочего… В одном из своих интервью не исключил Руслан Рябошапка то, что его отставка случилась из-за того, что не было подписано одно из подозрений, в частности Порошенко. Этих интервью у господина Рябошапки был много после его ухода из Офиса генерального прокурора. В одном из последних он сказал, что не исключает, что вы лично были причастны к его уходу с должности, что это возможно связано с Ириной Венедиктовой. Так ли это, Ирина, вы как-то способствовали этому?

ИВ: Знаєте, в якомусь інтерв'ю, "Фокус", коли брав зі мною інтерв'ю, написав – «роковая женщина». Оце мені здається щось такого ж. Я навіть потім подзвонила пані Тетяні, журналісту, кажу – звідки таке? Мені важко це прокоментувати, чесно. Мені здається, що ми йшли і один одного знали достатньо давно з паном Русланом. І в нас були різні дискусії, ми бачили один одного в різних робочих нарадах, ще коли була передвиборча кампанія. В мене нема жодних проблем сказати, що не так, відразу ж, людині в очі. Причому це відбувається і наодинці, і в колективі. І моя поліція завжди відкрита, конструктивна і професійна. І моя позиція не змінюється, коли в мене змінюється крісло. Тому мені важко зрозуміти, чому через три місяці карантину в нас з'являються нові якісь подробиці. Я не можу прокоментувати, я думаю, що може Руслан Георгійович потім ще щось прокоментує.

ТМ: Мы обязательно у него тоже спросим и при возможности адресуем эти вопросы. Но так или иначе, в день, когда состоялось голосование об отставке генерального прокурора Руслан Рябошапка обещал вернуться, то есть, он сказал, что я еще вернусь. Поэтому, я думаю, что и в Украине мы его еще увидим. Потому что, насколько понимаю, сейчас он находится на территории Франции, из-за карантина не может выехать.

ИВ: В мене була чітка претензія, що в справах, якими займалась ДБР, не було 1300 процесуальних керівників призначено. І коли я отримую листа, що ця інформація не підтверджується і не відповідає дійсності, і відкриваєш ЄРДР і бачиш цих 1322, мені здається… То це так собі питання. І це професійна претензія. Відкрита на відкриту. А все решта, мені здається, це якась образа. Образа не може бути у людей, які займають державницькі позиції. Ми же тільки про державницькі інтереси, нічого такого особистого між нами бути не повинно.

ТМ: Однозначно, тем более, когда речь идет о таких должностях и о работе генеральной прокуратуры, с которой так много надежд связывает украинская общественность. Я объясню, о чем я говорю – с каждым новым главой ГПУ украинцы рассчитывают, что как-то продвинутся, среди прочего, и наиболее резонансные дела. И вот я хочу о них сейчас с вами поговорить, Ирина. Потому что много генпрокуроров изменилось, но вот уже дело Майдана, и ответов на вопросы, которые ждет украинское общество на протяжении уже почти семи лет, их по-прежнему нет. Я знаю, что подследственность изменилась, что сейчас передана работа в Государственное бюро расследований, прежде этим занимался Следственный комитет Горбатюка в генеральной прокуратуре. Но уверен, что в вашем фокусе внимания эти десятки томов дел находятся. На каком этапе здесь следствие?

ИВ: Я вам хочу сказати, що я дуже занурена в цю справу, тому що, коли я була виконуючою обов'язки голови ДБР, якраз за мою каденцію і відбувався перехід слідчих прокурорів з Офісу генерального прокурора в слідчі ДБР. І безпосередньо мені тоді підпорядковувалось управління Майданом. Зараз я так само бачу і заслуховую свого заступника, який керує цим напрямком щодо Майдану. Ви знаєте, мені здається, що ми дуже просунулися в цих справах. Якщо навіть подивитися сайт і ДБР, і Офісу генерального прокурора, скільки взагалі видається підозр, скеровується обвинувальних актів, це дійсно динаміка колосальна. Проте, чи готове наше суспільство отримувати дійсно цю динаміку. Тому що, якщо подивитися, от правоохоронці зараз ідуть рівно, знаєте, от просто тримають сторону закону. І що ми бачимо? Ага, тут ви затримали омегівця – як так – піднімається бунт, тут ви затримали людину, яка була причетна, ми знаємо, до інших подій, і знову піднімається бунт. Тому, коли в нас громадянське суспільство бере на себе роль відразу ж прокурора, адвоката, судді і бога, правоохоронцям, звичайно ж, важко виконувати свою функцію, але вони все одно її виконують. От що стосується справ Майдану, треба мабуть зробити якийсь такий договір громадянський, або ми хочемо знати правду і сприймаємо її, і її відкрито пізнаємо в суді. Або тоді давайте ми не будемо займатися деклараціями. Це дуже важлива історія. Ми всі стоїмо на тому, що відбулася Революція гідності, але правоохоронці не займають будь-яку сторону. Правоохоронці проводять розслідування і підтримують державне обвинувачення. Вони не можуть замовчувати. Якщо був труп, він не розсмокчеться, цей факт не розсмокчеться. Його треба розслідувати і прийняти законне рішення.

ТМ: Мы помним, глаза у Фемиды завязаны, верно? И тут нет места эмоциям, и нет места личным отношениям. Конечно, вопрос и история случившегося крайне политизирована, и это осложняет работу. Но так или иначе, Ирина, это не аргументация для органов следствия.

ИВ: Абсолютно ні. Тому ми рухаємося, ми розуміємо це все, і ми рухаємо в цьому напрямку.

ТМ: Ответы на главные вопросы, в частности, кто стоял за убийствами, организаторы…

ИВ: Я думаю, що ми отримаємо, слідство просувається, я думаю, що ми отримаємо і на це відповідь так само. Тому що можливості сучасного світу можуть нам надати їх. Знов-таки, не хочу давати якихось обіцянок таких, знаєте, давати декларативних гасел.

ТМ: О сроках не спрашивать, да?

ИВ: Про строки я би не хотіла зараз говорити, але ми об'єктивно рухаємося кожного дня. В нас там молоді завзяті професійні прокурори, після реформи, слідчі, які так само хочуть показати результат, які замотивовані на розслідування ефективне. Тому нема підстав вважати, що щось десь буде замовчуватися або приховуватися в угоду політичних вподобань. Ні. І слідчі, і прокурори рухаються там.

ТМ: Я почему об этом спрашиваю, потому что не исключено, что время потеряно, что нужно было расследовать по горячим следам, мы помним спиленные деревья, мы помним, что какие-то камеры почему-то потом не снимали или вовсе исчезли, и записи с этих камер. И так далее, и так далее.

ИВ: Є такі речі, але це знов-таки риси до цих епізодів. Я думаю, що суспільство, прийде той час, коли і правоохоронці, і суспільство зможуть надати оцінку цим подіям.

ТМ: Шесть лет исполнилось в этом году со дня трагедии в Одессе. Тут тоже пока нет ответов? Что на этом поприще, по этому делу, можно ли связывать какие-то надежды с тем, что после прихода вашего в генеральную прокуратуру процесс будет активизирован, процесс следствия я имею в виду.

ИВ: Я хочу сказати, що тут не питання прізвищ генеральних прокурорів. Справи і по подіям 2 травня так само рухаються, деякі з них зупинені щодо розшуку підозрюваних, це об'єктивне. Деякі, ми прекрасно розуміємо, вже знаходяться з обвинувальними актами, по деяким слідство триває. Звичайно, це така ж ситуація, як і в справах Майдану, об'єктивно. Є інші деталі. Але, що стосується розслідування, воно просувається. Це також трагічні події в історії нашого суспільства, і, звичайно, правоохоронці мають надати відповідь – що ж відбувалось.

ТМ: А здесь есть место политике и политической конъюнктуре? Я почему спрашиваю, вот в этом году президент Зеленский разместил у себя на странице в Facebook публикацию, где сказал, что мы должны получить ответы, должно быть проведено объективное следствие. И тоже, вот как вы говорили, на него обрушился вал критики от одного из, немногочисленного, но все-таки лагеря украинской общественности, или политического сегмента, за то, что как это так ты вообще написал об этом.

ИВ: Загинули люди, загинули громадяни України, і це закон вимагає це розслідувати. Я вже мовчу про те, що це вимагає справедливість, чесність, здоровий глузд. Взагалі, будь-які людські почуття це вимагають. Це закон вимагає, і, звичайно, ми рухаємся в цих вимогах.

ТМ: А тут следы не заметены окончательно?

ИВ: В нас є можливості розслідувати ці справи, я не бачу тупика.

ТМ: Принимается. Тогда здесь не теряем надежды, в том числе. Так, дело Олеся Бузины. Я прочел в СМИ о том, что вы встречались с матерью Олеся Бузины, что, в частности, прокурорская группа была обновлена и увеличена, и представитель Офиса генерального прокурора есть в этой прокурорской группе. Что здесь?

ИВ: Ви знаєте, що тут справа вже, вона слухається в суді. Питання в тому, що у присяжних закінчився строк повноважень. Нажаль, знову ж таки, це питання до нашого Кримінально-процесуального кодексу, тому що в нас можна процеси затягувати до нескінченності, в принципі. Тому зараз триває, сьогодні знову було засідання судове, наступне, мені здається, 5 червня. Сьогодні триває підбір присяжних, робота в цьому напрямку. Збільшена група прокурорів. Щодо виконавців – в суді, щодо замовників, організаторів – слідство працює. Але, ви ж розумієте, що якраз є такі справи, мені здається, що в справі Бузини, тут дійсно встановити замовника важко. Проте ми не втрачаємо надії і працюємо в цьому напрямку.

ТМ: Так, сегодня, буквально за два часа до нашей встречи, Ирина, появилась публикация в СМИ, в частности, издание "Новое время" пишет: в деле Стерненко сменили старшего группы прокуроров, подозрение активисту подписано. Соломия Бобровская, народный депутат, об этом сообщила. Так ли это, что подписано подозрение активисту Стерненко?

ИВ: Мені не відомо про те, що підписана підозра. Проте, знов-таки, я намагаюсь не занурюватися в цю справу, тому що вона отримує якийсь-такий дивний окрас. І мені здається, що генеральний прокурор має займатися системними нападами і системною проблематикою. В даному випадку в мене абсолютно в курсі заступник, який керує цей напрямок. Я думаю, що це питання треба скеровувати до нього. Мені невідомий факт того, що підозра підписана, вручена, чи щось інше.

ТМ: У нас порой народным депутатам виднее, они откуда-то, отовсюду получают информацию и все знают.

ИВ: Я вже із ЗМІ про підозру цю чую три тижні, мені здається, її вручають кожного дня.

ТМ: Да, об этом есть сообщения, более того, ждали, да, накануне, что это случится, и пришел, даже сам Стерненко об этом говорил, приходя в СБУ. Но тут тоже очень сложный вопрос. Приходят сторонники, жгут файеры, проводят акции протестов. Это вообще трактуется как давление на органы следствия, на правоохранительные органы?

ИВ: Ми це не трактуємо. Хоча, звичайно, можна трактувати по-іншому, але ми розуміємо напруження в суспільстві. Тому є речі, які дійсно виходять за межі розумного, нормального, і законного. Але якщо, ну, я говорю зараз стосовно себе, якщо я можу якимсь чином не звертати увагу на такі речі, які стосуються особисто мене, і залишатися професіоналом, виконувати свою роботу, – я це роблю. Ми прекрасно розуміємо, що всім важливі розумні строки досудового розслідування, і абсолютно логічно – передати справу в суд, для того, щоб був гласний процес, для того, щоб сторони відстоювали свої позиції. І історія передачі справи до суду – це правильна історія. Я не розумію, чому в нас зараз такі маніпуляції на стані досудового розслідування. Тому що, коли зібрані матеріали, вони вже передаються в суд – будь-ласка, давайте всі будемо давати оцінку.

ТМ: Это тоже, из этого тоже можно сделать выводы, я думаю, когда вот такая реакция и такая возбужденность. Невиновный человек, ему же…

ИВ: Я жодних висновків, жодних оцінок надавати не буду, вважаю це неправильним. Я вважаю, що це буде неправильно. В принципі, про цю ситуацію дуже багато в ЗМІ, я думаю, що кожен може оцінити.

ТМ: Да, я тоже не хочу детально останавливаться. Вы сказали "особисто про мене, то, що стосується особисто мене". Я зацеплюсь за эти слова, Ирина. Вокруг вашей персоны тоже много, журналистские расследования, вас там возле дома встречают едва ли не ежедневно утром, у крыльца, что называется.

ИВ: Было дело, да.

ТМ: Я смотрю, последняя история, которая меня поразила, когда вы поздравили с Днем победы в Facebook своих подписчиков, и там началась какая-то волна, что мол как это так, как могла Ирина Венедиктова поставить песню Льва Лещенко "День победы", это же все. И что, как вы, во-первых, относитесь к этим, давайте я назову это информационной кампанией, которая вокруг вас разворачивается. Принимаете ли близко к сердцу и кто за этими всеми телодвижениями, медийными, информационными, может стоять, на ваш взгляд? Вы идентифицируете?

ИВ: По-перше, я розуміла, куди я йду. Я вже дуже доросла дівчинка, і я розумію, що якщо ти заходиш в політику… Коли я заходила народним депутатом, я вже оцінювала всі ризики, як зміниться моє життя, коли я просто заходила в передвиборчу кампанію народного депутата. Коли я стала генеральним прокурором, я розумію, яку я посаду займаю, я розумію, що журналісти, виконуючи свою роботу, дають певну інформацію для громадськості. І розумію, що я – та їжа, яку не тільки журналісти споживають, але й різноманітні політичні опоненти. Тому я абсолютно адекватно сприймаю реальність. Що стосується, що зустрічають «у входа», да, це неприємно, я вам хочу сказати, але, з іншого боку, це, для мене це не протизаконно, і для мене це не представляє жодної проблематики. Що стосується якихось там нападів в ЗМІ, знов-таки, в нас все чітко прочитується. І коли я тут вже достатньо довгий період, я розумію, хто за якими ЗМІ знаходиться, хто які там пише статті, тобто, воно після певних місяців, воно все читабельно. І знов-таки, до цього ставлюсь адекватно. Що стосується Facebook, я люблю Facebook. Я його дійсно сприймаю, як сторінку, де можна спілкуватися з різним колом учасників. Після того, коли до мене стали приходити, там, півтори тисячі коментів, знаєте, за декілька годин, я зробила аналіз професійний, замовила цей аналіз, і хочу сказати, що 80% ботів.

ТМ: Пустые страницы, да.

ИВ: Ботів, які пов'язані з певними політичними гравцями.

ТМ: Это управляется определенными алгоритмами в социальной сети.

ИВ: В мене є така гарна робота, проведена професіоналами, може, коли-небудь, я її на своїй же сторінці в Facebook опублікую, обнародую, щоб вона стала публічною.

ТМ: То есть, кто организовывал, да, атаки этих ботов?

ИВ: Да, в мене є об'єктивна картинка, хто за цим стоїть і як це, і чому це робиться – для мене зрозуміло. Але, знов-таки, що я зробила після цього? Я закрила свою приватну сторінку для коментів. Я розумію, що я публічна особа, але є такі речі, які все ж таки, хочеться залишати для себе. І все отримуючи це дослідження, цю аналітику, я закрила сторінку для коментів, приватну сторінку для коментів.

ТМ: А вы сейчас не можете сказать, кто стоит за организацией этих… Не как генпрокурор, а как лицо гражданское?

ИВ: Дивіться, у нас же будь-який негатив – це піар. І знов-таки, як особа, яку десь там негативом намагаються поливати, воно завжди чомусь на нашому етапі розвитку суспільства спрацьовує в плюс. Тому я не буду піарити цих прекрасних людей.

ТМ: Ну, конечно. Такую ошибку допустить, поздравить с Днем победы, это конечно, Ирина, вы… Есть за что критиковать, полторы тысячи комментариев за несколько часов…

ИВ: Ви знаєте, для мене День перемоги – це День перемоги. В мене два діда повернулися, в мене двоюрідна бабця була в Німеччину вивезена, тому для мене це свято перемоги, і воно таким буде залишатися. Я думаю, що коли я поставила пісню, яку виконував Лев Лещенко, я її поставила 75 року. Тому що, знову ж таки, пісня з мого дитинства, вона пов'язана з перемогою. Але зараз нове покоління виросло людей. І для них цей виконавець асоціюється з абсолютно іншими людьми. Тому я ж розумію, що я публічна особа, і я своїми діями можу почуття інших людей, громадян, на яких я працюю, зачепити, я цю помилку виправила. Я вважаю, що так, як публічна особа я вже мушу враховувати це. Але знову ж таки, для мене день 9 травня – це День перемоги над таким, знаєте, ворогом… Невідомо, де б ми були.

ТМ: Конечно. И для меня однозначно тоже. Просто я думаю, что в этом случае, в случае этого кейса тоже можно понять, предположить, кто мог бы стоять за этой истории. Как и с журналистскими расследованиями, Ирина. Вот я смотрю, появилась в одном из, хорошо, о коллегах… Журналистское расследование, потом аффилированные общественные организации поддержали результаты расследование, а потом в НАБУ открыли уголовное производство за недекларацию…

ИВ: Правильні спікери сказали, в Faceboоk, воно вже таке читабельне.

ТМ: И все очень, предельно прозрачно.

ИВ: Гранично, так. Мені здається, що в нас настільки розумні люди, вони все бачать, все розуміють, навіть раніше, ніж все починає там розкручуватися. Але, що показала отака ситуація безпосередньо з 9 травня. Я не думала, що в нас настільки є цей конфлікт. Коли я йшла ще в народні депутати, ідея була яка – зшити країну. Зшити країну. І мені здається, що на сьогоднішній день ми всі мусимо її зшивати. А ви бачите, оці зерна, які були покладені, розрізнення, ненависті, нерозуміння одне одного – воно має місце нажаль.

ТМ: Более того, эти зерна прорастают, весьма успешно, потому что отдельные политике и политические группы получают удовольствие от того, что поливают хорошенечко эти зерна, подпитывают, поддерживают эти настроения, подогревают. Не знаю, может быть, если бы эту информационную кампанию в отношении вашей публикации, уже не будем к этому возвращаться, не реализовали, не воплотили в жизнь, может быть, это дискуссии бы не было. И в очередной раз общество не было бы поделено – а кто ассоциирует Лещенко с чем-то, а кто не ассоциирует.

ИВ: Ви знаєте, я це так наочно побачила, для мене це була така наочність. І я вам хочу сказати, що треба зрозуміти, хто ми. Ми – творці, чи ми руйнівники. Якщо ми творці, то ми мусимо по-іншому себе поводити. Для мене немає різниці, на якій я мові говорю, да, в принципі. Ви говорите зараз російською, я – українською, тому що я публічна особа, я говорю державницькою мовою. Всюди зараз намагаюсь. Але вдома я говорю російською мовою. Зараз можливо, хто це почує, так само буде говорити. Але я з Харкова, і мій дім в Харкові, і що ми з цим зробимо? Але, з іншого боку, нема жодних проблем, які ми, якщо ми хочемо жити разом, і будувати нашу країну. Патріоти – ті, хто будують країну. Це патріоти. Мені здається, що ми всі маємо бути патріотами і будувати, а не розподіляти людей.

ТМ: Даже нечего добавить, Ирина, нечего добавить. Подписываюсь под каждым сказанным вами словом. І незважаючи на те, якою мовою ми в цей час будемо говорити, це зрозуміло для багатьох сьогодні в Україні.

ИВ: Абсолютно.

ТМ: До речі, мені сподобалося, про це і президент говорив на прес конференції – це питання не має стояти. А ті, хто його піднімають і в черговий раз це актуалізують, я маю на увазі не тільки питання мови. Віросповідання, релігії, історії, і так далі, і так далі. Це має залишитись в минулому. В финальной части нашего разговора, Ирина. Генеральным прокурором при президенте Владимире Зеленском не очень просто, потому что, мы знаем, частью его кандидатской избирательной кампании, был слоган, мы помним его наверняка отчетливей многих других, на зеленых билбордах, – весна придет, сажать будем. И теперь каждую весну это актуализируется вдвойне. Прежде всего, я хочу спросить: вы к этому подходу как относитесь? Вот к подходу, к требовательности, что ли, в этом отношении? Весна – значит нужно показать? Это правильно, потому, что планка сразу высокая, или все же, часто говорят, и представители правоохранительных органов, органов следствия – ну, слушайте, тут нельзя привязываться к месяцу, к дате или к дню, потому что все-таки тут сложнее все.

ИВ: Я вам хочу сказати, що ми саджаємо, і саджаємо кожного дня, насправді. Просто в нашому суспільстві є певні особи, яких, от це такі маркерні точки. Тому звичайно, тут треба виходити тільки з вимог закону і, звичайно, розуміючи, що ці процеси посадки – вони ідуть, і вони будуть іти незалежно. Проте наше суспільство хоче топ-посадок, хоче топ-посадок тих людей, які багато років обкрадали нашу державу. Тих людей, які призвели свідомо до того стану, в якому ми зараз находимося. А ці топ-посадки, вони стосуються корупційних злочинів, вони конкретно прописані в Кримінально-процесуальному кодексі. Це – підслідність НАБУ і САП. Тому ми знов-таки, я повертаюсь, нам треба знайти свого чи свою Лауру, яка за наступний, чи який в наступні п'ять років, я, як генеральний прокурор, допоможу, і думаю, що всі правоохоронці допоможуть, показати ці топ-посадки. Але зараз ми все одно виконуємо свою роботу. І кожного дня в нас скеровуються акти до суду.

ТМ: Тут очень важен вопрос критерия, к подходу оценки, в частности, работы генерального прокурора. Вот как его можно обозначить? Потому что кто-то это измерял в публикациях в Facebook, я не буду конкретизировать, кто. Задержали какого-то мелкого чиновника где-то в регионах, он украл две тысячи гривен, каждую соточку вот так раскладывали на полу, получалась красивая фотография, публиковали в Facebook, и говорили – мы боремся с коррупцией. Кто-то говорил – мы завели сто тысяч уголовных производств, открыты эти дела, идет следствие. Как определить критерии, чтобы можно было обывателю, среднестатистическому украинцу оценить работу руководителя, о вас давайте, об Офисе генпрокурора.

ИВ: Я думаю, що кожен генпрокурор, прийшовши на посаду, поставив для себе певні задачі. Тобто, це ж зрозуміло, це правильно. Я скажу про себе. В мене є чітко стаття 9 закону про прокуратуру, що я мушу, можу і взагалі повинна робити. Але в мене є, звичайно, така, знаєте, конкретизація цього. По-перше, треба зробити так, щоби правоохоронні органи працювали, як годинник. Це координаційна робота. І мені здається, що з першого тижня її демонструвала і по наслідкам координаційних робіт я роблю висновки і це приводить до результатів. Тому координація з правоохоронцями – це основне. Причому ми бачимо, що рівень злочинності зростає, ми бачимо системні спалахи і ми мусимо так само прикладати всіх зусиль, щоб цього не було. Після того, що координація, це захист прав окремих людей. Це як люди тримаються в СІЗО, скільки, як, і так далі. Це різноманітні негласно-розшукові слідчі дії, які бувають, нажаль, незаконні і використовуються потім не заради розслідувань, а заради шантажу, маніпуляцій, і ми бачимо, до речі, і щодо зараз наших топ-політиків так само. Так само захист прав і законних інтересів окремої особи щодо катувань, наприклад, нам треба захищати просто громадянина України. Я вам хочу сказати, що, мені здається, це на третій день мого, моєї посади генерального прокурора, мені було дуже приємно, коли мені, я змогла людині допомогти, все ж таки для того, щоб вона, щоб її права були забезпечені і вона не проводила дні в СІЗО. Це було в абсолютно законний спосіб, і я цим пишаюсь. Я багато роблю чогось непублічного, і от такі речі я ними пишаюсь саме для себе. Третя для мене важлива історія – це представництво інтересів держави в судах. Нам треба повертати гроші, які були в нас забрані, і вже за останні два місяці два мільярди прокурори відстоюють. Я бачу ,що треба закінчувати. Новий Кримінально-процесуальний кодекс…

ТМ: Я понимаю, что вы об этом можете говорить много, и меня в этом смысле тешит, что в качестве критериев и требований к своей работе у вас продолжительный список и перечень.

ИВ: Ну і реформа прокуратури, я не можу не сказати. Треба завершувати.

ТМ: Ирина, я благодарю вас за разговор, большое спасибо. Я желаю успеха вам в вашей работе. Чекають дійсно в українському суспільстві посадок, ефективності правоохоронних і антикорупційних органів, я підкреслюю це двома червоними рисками. Дуже суттєво, це дуже суттєві запитання. Спасибі ще раз, дякую.

ИВ: Дякую, дякую, що запросили.

ТМ: Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України, була гостею програми "Україна з Тиграном Мартиросяном".