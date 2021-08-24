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"Пандемии и войны на первом месте": Нассим Николас Талеб о рисках для человечества "Хрупкость современного мира идет из того, что мы очень связаны между собой"

Американский философ, математик, экономист и писатель Нассим Николас Талеб, предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года и пандемию 2020 года, в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" рассказал, какие риски для человечества являются самыми актуальными, почему некоторые страны лучше других справились с эпидемией коронавируса и в чем причина большинства мировых финансовых кризисов.

- Вы предупредили о кризисе 2008 года... Вы также предрекли пандемию коронавируса...

- В книге "Черный лебедь" говорится о современном обществе как более склонном к пандемии из-за того, что у нас плотные взаимосвязи. В прошлом путешествия и передвижения были значительно медленнее, люди ездили на лошадях. Нужно было очень много времени, чтобы куда-то добраться. В современном мире вещи распространяются очень быстро. Хрупкость современного мира идет из того, что мы очень связаны между собой. Над моей теорией смеялись. Были тысячи статей о книге. В прессе было примерно 100 тысяч упоминаний о книге. Я даже все не читал. Надо мной смеялись, потому что пандемий не было где-то лет сто. Считалось, что больницы стали лучше, но все оказалось не так. Но такой была моя мысль в "Черном лебеде".

Вы правы, в некотором смысле, это было предупреждение. Я не то, что делал прогнозы. Но, если есть мост, который плохо построен, то он упадет. Но люди обычно это игнорируют, мол, ведь он никогда не падал. Пандемия стала тестом нашей современной структуры, которая вся соткана из плотно сплетенных связей. Вот я, например, побывал в стольких странах. Такого бы не произошло раньше. Мой прапрапрадедушка приехал учиться в Киев, когда он был тинейджером. Вероятно, на это путешествие ему понадобились месяцы. И он не имел возможности поехать домой на День благодарения. Люди не путешествовали так много. А теперь у нас глобализация. Так как заболевания пришли вместе с торговлей. Но и идеи распространялись вместе с торговлей. Такой была моя мысль о пандемии.

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Я был трейдером. И я ставил на сплошной коллапс банковской системы из-за рычагов, которые она имела, и недостатка понимания социально-экономических рисков. Все было достаточно стабильно и затем рухнуло. Они этого не знали и использовали плохие инструменты. Это также была тема в "Черном лебеде". И это была очень интересная история. Потому что когда "Черный лебедь" был опубликован, это был 2007 год, сразу перед кризисом, тогда люди писали о том, что у нас больше нет рисков в экономике, мы можем все контролировать. Так же, как до COVID-19 говорили, что мы можем контролировать жизнь очень хорошо.

И я получал много писем, в которых мою теорию сопоставляли и спрашивали, кому же доверять. Бывший председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке тогда сделал негативный комментарий. Но вся система рухнула. Финансовый кризис был все же другим. Его можно сравнить со столкновением двух автомобилей. Вы видите, что произойдет столкновение. Но то, чего нельзя было предвидеть, так это то, что реакция на этот кризис будет такой позорной. Например, уже 12 лет - очень низкие процентные ставки. И то, что сейчас возникли биткоины - это результат низких процентных ставок.

- Если мы говорим о пандемии коронавируса, почему даже самые богатые страны не смогли с ней справиться? Усвоили ли мы урок? Готовы ли мы к следующей волне пандемии? К штамму "Дельта"?

- Сейчас мы уже более приспособлены, чем были раньше. В январе 2020 года мои друзья написали статью, в которой предупреждали о событиях, которые будут развиваться очень быстро. Они писали, что систему нужно замедлить. И почти никто не обратил внимания. Лишь несколько человек обратили внимание на риски для системы. Но тогда уже слышали, что что-то происходит в Китае. Западные экономики не приспособлены к событиям такого класса. Конечно, были группы, которые изучали пандемии, например Эбола. И вот вам пример: после того, как я написал "Черного лебедя", где обсуждались пандемии, с нами связался человек из Сингапура, он был активистом в гражданском обществе. У них был план таких пандемий. И этот план был очень четким и понятным, что делать, если мир накроет такая пандемия.

А вот у Запада таких планов не было. Можно было предположить, что какой-то подобный план мог бы быть в администрации Обамы, но нет. Проблема заключалась в том, что страны использовали плохие статистические методы и не учитывали риски, которые несут заболевания. Эпидемиологи неправильно применили теорию. Сводили все до микроуровня, и не смотрели на макроуровне. Теперь мы знаем, как это делать. Мы научились из этой пандемии. Теперь мы научились жить с такой угрозой. И это была как нереальная репетиция перед следующей пандемией. Но то, что беспокоило меня больше всего, это даже не вирус, а антибиотико-резистентные бактерии, идущие из больниц.

- Вы думаете, это произойдет в будущем?

- Что-то вроде этого - возможно. Антибиотикорезистентность - это реальная вещь. И она очень опасна. Может затронуть детей, младенцев и тому подобное. Но к этому мы теперь больше готовы. Другая проблема так называемых западных обществ - это не только Китай. Произошло некое культурное расстройство, касающееся отношения ко всему старому. Таким образом были утрачены культурные ценности. Вспомните, в давние времена сенаторами могли быть только пожилые люди, это был совет старейшин. Это потеряно. А с этим идут потери риск-менеджмента. И это конечно вредит Западу больше. Но если вы посмотрите на страны, которые лучше справились с пандемией, то это например Китай, Япония, азиатские общества. Они справились лучше не потому, что там менее взаимосвязаны общества. Возьмем хотя бы Сингапур - это, возможно, одно из самых плотных мест на планете.

- Можем ли мы предсказать, как долго продлится эта пандемия?

- Вся моя книга "Черный лебедь" посвящена тому, что вы не можете предсказать события, но вы их можете классифицировать и подготовиться.

Мы должны быть готовы к длительной пандемии. Но если она не затянется - будем надеяться - это же будет только к лучшему. И мы уже адаптируемся к этому. Все больше людей имеют удаленную работу, потому что они ленивы... Я называю их людьми-рыбами. Они как рыбы большую часть времени. Многие из этих людей готовы быть продуктивными даже в условиях изоляции. Нам нужно продолжать эту подготовку. И в то же время не переставать верить в лучшее, что мы из этого выберемся. Это то, о чем я говорю людям, об оптимизме и пессимизме. Я хочу, чтобы пилот самолета, в котором я нахожусь, был максимально пессимистично настроенным. А стюарды и стюардессы были оптимистичными.

В нашем научном мире, в тех моментах, которые можно предугадать - мы видим такие первоочередные риски для человечества, как пандемии и войны - это номер один. Оба эти пункта на первом месте среди рисков. Я считаю, что вопрос войны до сих пор актуален, потому что мы не становимся мудрее, и люди разжигают эти конфликты. И третий наибольший риск - это неконтролируемый финансовый кризис как следствие неправильных подходов к преодолению предыдущих финансовых кризисов.

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- Несколько лет назад Вас беспокоило чрезмерное образование (overeducation).

- Оно до сих пор меня беспокоит. Сейчас я это называю ошибочным образованием (misseducation).

- И как справиться с этим вызовом?

- Давайте я вам расскажу, какова на самом деле проблема стран Запада. Есть два вида образования. Первый - это, например, изготавливать мебель, второй - это исследовать, каким образом материализовать социологическое. Люди не осознают, что медицина - это более практичный бизнес, не теоретический. И страны, которые сфокусированы на повышении грамотности населения, а не на тренировке и повышении практических навыков - они получают пассивные знания. И это не работает.

В Индии, например, сконцентрированы на образовании, а образование мышления означает, что определенное количество людей имеют представление, как работает зеленая инженерия. Так не работает - вам нужно больше плантаторов, фермеров. Поэтому проблема многих стран что они теряют последовательность. И очевидно, что это не работает. Также люди, которые слишком образованы, думают, что спасут мир своими встречами, презентациями в Powerpoint и в конце концов найдут решение. Это то, что произошло в Афганистане.

У нас больше финансовых кризисов из-за того, что у нас люди борются с финансовыми кризисами, основываясь на прочтении аналитической статьи, написанной человеком, который боролся с финансовым кризисом на основе прочтения еще какой-то аналитической статьи. А не человеком, который знает практический путь решения проблемы.

- Но мы не можем заставить людей перестать учиться.

- Нет, потому нам надо предотвратить, я это называю академической пузырем. Надо предотвратить уничтожение реальных знаний. Люди имеют убеждение, что университет - это означает знание, но это не обязательно так. Если смотреть на это, как на длительную, последовательную игру - возможно. Но это точно не про краткосрочные результаты. Нам надо сфокусировать свое внимание на обучении людей рисковать. Мы не побуждаем миллиард людей получать власть или добывать эту власть, получая образование в Гарварде и придумывая какие-то решения. Эти люди фактически обманывают себя. Мы побуждаем людей добывать власть, принимая риски, основывая бизнес. Поэтому нам нужно подталкивать людей начинать бизнес и делать вещи в реальном мире, реальной жизни. И конечно, нам нужно фокусироваться на образовании. Но реальном, правильном образовании.

- Ваша рекомендация нашей аудитории, как выработать в себе "антихрупкость"?

- Лучший способ - это не слушать советов, которые дают люди, которые ходят на телевидение. Возможно, это то, что я могу вам сказать. Гуру рассказывают о семи методах, как стать счастливыми. Но это так не работает. Слушайте своих бабушек и дедушек, и имейте навыки на микроуровне. Они являются настоящими навыками.

- Спасибо Вам!