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"Будет целый перечень вопросов, законопроектов": Дмитрий Разумков о деолигархизации "И бизнес должен общаться с властью и власть должна общаться с бизнесом"

В эфире программы "Большая деолигархизация" на телеканале "Украина 24" - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Дмитрий Белянский: Дмитрий Александрович, добрый день. У меня к вам два вопроса. Первый из них: если говорить о большой деолигархизации как о реформе, направленной на борьбу с системой, какие законы нам нужны, чтобы остановить или ограничить влияние денег на власть, и саму власть в вымогательстве денег?

Дмитрий Разумков: На самом деле это будет целый перечень вопросов, законопроектов, которые предстоит принять. Прежде всего если мы говорим о влиянии денег на власть, или власти на деньги, в плохом смысле этого слова, то это действительно законы, связанные с борьбой с коррупцией. Потому что это же происходит не просто так: кто-то за это что-то получает, кто-то фактически изменяет тем обещаниям (которые делал - Ред.), когда шел к власти, кто-то это делает не для того, чтобы помочь стране развиваться. И сегодня у нас достаточно серьезная антикоррупционная система, были созданы НАБУ, НАПК, САП, ВАКС и много других институтов, которые занимаются борьбой с коррупцией. И в этом плане Верховная Рада полностью их обеспечила всеми инструментами, которые они просили для того, чтобы проводить такие реформы.

Второй вопрос - это вопрос лоббизма. К сожалению, в Украине вопрос лоббизма связан с негативным контекстом. Фактически эта система существует и в Европейском Союзе, и в США. Это прозрачные, понятные и зафиксированные отношения между представителями власти и бизнесом, где отстаивания своих интересов (а бизнес должен отстаивать свои интересы) происходит публично, прозрачно, с заключением контрактов между так называемыми лоббистами, которые сотрудничают и с властью, и сотрудничают с бизнесом, и мы понимаем, кто является конечным бенефициаром тех или иных решений. Это снимает как коррупцию, так и делает понятным для общества, чем ты поддерживаешь либо не поддерживаешь тот или иной законопроект. Почему ты считаешь, что он положительное принесет, и этого точно не стоит стыдиться. Важным вопросом также является и другая сторона прозрачности процесса - это отношения между представителями власти и бизнеса, потому что очень часто это происходит, говоря по-русски, «под покровом ночи». Это очень плохая украинская привычка-традиция, от нее точно надо избавляться. И если даже мы говорим о фиксации таких встреч, я помню и высказывания политиков, и журналистов… Я помню, как в 2019 году уважаемые журналисты радовались тому, что публично проходят встречи представителей крупного бизнеса и представителей украинской власти. Это нормально, потом не возникает вопрос: «А что же вы такого там проговаривали секретного, почему это происходило в двенадцать ночи, или в какое-то другое нерабочее время». На самом деле, если нет коррупционной составляющей в этом процессе, то и вопросов не будет. И бизнес должен общаться с властью и власть должна общаться с бизнесом, поскольку это механизм взаимодействия. Результатом только должно быть не обогащение отдельно взятых бизнесменов и политиков, а обогащение в целом государства.

И еще одним важным элементом деолигархизации является антитрастовое законодательство такого плана, как оно функционирует в США. Фактически, перекладывая на украинский язык, это антимонопольное законодательство, которое эффективно может выполнять функцию борьбы с природными или неестественными монополиями, которые существуют в украинской бизнес-среде. Это тоже правда. И принятие соответствующих законопроектов, а фактически даже не принятие, потому что законодательная база у нас есть, а выполнение этих законов позволит изменить ситуацию. И, пожалуй, самое главное - это желание и бизнеса, и власти выйти из этого круга. Сегодня мы имеем такую ​​возможность, все политические силы шли с такими лозунгами, и я думаю, что бизнес к этому также готов. Ключевым вопросом остается честность отношений, потому что для бизнеса очень важно понимать, будут ли все стороны выполнять те договоренности, которые были достигнуты. Фактически договорные отношения - не договорняки, а договорные отношения, это разные вещи. Бизнес должен понимать, в частности, изменения в законодательство в долгосрочной перспективе, чтобы строить свою стратегию поведения и развития того или иного направления в нашей стране. А сегодня мы действительно нуждаемся в инвестициях - как внутренних, так и внешних.

Д.Б.: Если говорить о конкретном законопроекте, который сейчас на рассмотрении парламента, №5599 - в чем заключается его миссия, что с ним так или не так, и в каких поправках он нуждается, по вашему мнению?

Д.Р.: Если мы говорим с вами о той составляющей, которая является одной из ключевых - это декларирование встреч, создание публичной платформы...

Д.Б.: Разных встреч.

Д.Р.: Да, разных встреч. Смотрите, если вы представитель крупного бизнеса, мы с вами встретились, выпили кофе и обсудили какие-то направления и там нет коррупционной составляющей - это же не проблема затем внести в соответствующий реестр, сказать, что такая встреча состоялась. С другой стороны, если мы говорим с вами о подходах и о том, что, по моему мнению, надо было бы изменить - это орган, который включает в перечень олигархов. Потому что в том проекте, который предложен, это СНБО. По моему мнению как члена СНБО, здесь есть конфликт интересов. Потому что мы только что проговорили, что представители бизнеса контактируют с представителями власти, и решение относительно попадания в такой перечень так называемых олигархов должны принимать не те же представители власти, с которыми может контактировать бизнес. Это раз. Два - если мы говорим о СНБО, там не исключен перечень лиц, которые могут входить, то есть он может увеличиваться, уменьшаться, (это - Ред.) также будет влиять на результаты принятия решений. Ну и конфликт интересов фактически, который мы точно не можем допустить в таком хрупком, сенситивном деле, о котором мы сегодня говорим. Поэтому, на мой взгляд, это должна быть независимая комиссия, которая может (и соответствующие правки я тоже подавал) действовать при НАПК. Она формируется на конкурсной основе, является независимой, является общественной, возможно, не будет требовать дополнительных средств, организационный процесс будет обеспечиваться НАПК, и это снимет любые вопросы - а почему тот попал, а тот не попал в перечень олигархов.

А что касается декларирования таких встреч, еще раз повторяю, считаю, что это нормально, правильно, и эту инициативу я поддерживаю. Но и здесь все должно быть прозрачно, чтобы никто не мог упрекнуть представителям власти, что они что-то прописали под себя. Если мы запускаем этот механизм, он должен работать сегодня, завтра, когда мы во власти или когда нас нет. Даже если мы говорим об этом законопроекте, то его действие распространяется на 10 лет. И сегодня президентом является Зеленский, но через некоторое время будет другой президент. И всегда должны быть соответствующие предохранители, которые не позволят использовать этот мощный механизм против интересов нашего государства. Я считаю, что и перечень лиц, которые должны декларировать такие встречи, также нужно увеличить.

Д.Б.: Со стороны государства увеличить?

Д.Р.: Да, со стороны государства, не со стороны бизнеса. Потому что очень часто это происходит через посредников, которых также трудно было бы включить в перечень лиц, которые должны декларировать такие встречи.

Д.Б.: У нас есть неофициальная информация о количестве поправок, которые были внесены в закон 5599 - более 1000.

Д.Р.: 1230, если я не ошибаюсь, накануне нашей встречи смотрел.

Д.Б.: О чем эти поправки - они об органе или о декларировании, или о влиянии на медиа, или, возможно, они о размере суммы состояний, после которой человек признается олигархом?

Д.Р.: Сейчас я еще не анализировал, потому что нет таблицы. Это только правки, которые были представлены народными депутатами, они формируются процедурно, и только после этого с ними можно ознакомиться. Я уверен, что они будут касаться многих вопросов. Те правки, которые я туда подавал, я вам только что отметил, они организационные, они увеличивают перечень чиновников, подпадающих под такое декларирование и, на мой взгляд, делают закон более качественным в плане их использования в качестве механизма деолигархизации.

Д.Б.: То есть по вашему мнению, главный вопрос - это орган, который будет принимать эти решения...

Д.Р.: Я думаю, да, это одна из ключевых позиций. Чтобы потом бизнес не говорил, что здесь есть какая-то ангажированность. Или чтобы власть четко понимала, что большой бизнес, если он пойдет по-другому, не будет давить на представителей власти, а это будет приниматься соответствующей структурой. Я думаю, что правки будут по многим вопросам - и по суммам, и по вопросам, кто может попасть, а кто не попадет в такой перечень. На самом деле также были идеи и у меня, и у коллег по увеличению критериев, по которым ты можешь попадать в так называемый перечень лиц со значительным влиянием. Но я лично не подавал соответствующие предложения, потому что оппоненты потом это будут использовать как механизм затягивания процесса или создания дополнительных препятствий. Я надеюсь, что у нас так называемого включения в реестр людей будет не так много, и все же власть будет находить с бизнесом такие механизмы взаимоотношений, которые через некоторое время уберут формулировку олигархизация из нашего с вами лексикона.

Д.Б.: Спасибо за ответы.

Д.Р.: Спасибо.