11:18, Сегодня

Виноват мировой рынок - экономист пояснил, почему дорожает подсолнечное масло и топливо Тем не менее Нацбанк прогнозирует, что эти тенденции не станут катастрофическими

Экономист Владислав Зимовец в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" объяснил, почему растут цены на топливо и продукты, в частности подсолнечное масло, и есть ли против этого какие-то меры.

"Тенденция известна – что сейчас на подсолнечное масло, продовольственные товары цены растут, так как спрос большой на мировых рынках, он прогнозировался, это отражается и на украинских ценах, так как наши экспортеры имеют выбор – продавать на внутреннем рынке или на внешнем. Так как цены на внешнем рынке растут, то это отображается и на подсолнечном масле, и на других продуктах питания. Также это связано с ростом цен на энергоносители. Но Национальный банк прогнозирует, что эти тенденции не станут катастрофическими, они урегулированы, и такая мера НБУ, как повышение учетной ставки до 7,5%, должна сдерживать инфляционные ожидания", - сказал Зимовец.

По словам экономиста, в отношении роста цен на топливо ничего сделать невозможно.

"Основной фактор – рост мировой цены на нефть, а у Украины собственной добычи недостаточно, а то, что есть, может реализоваться по мировым ценам, так как мы интегрированы в мировые рынки. Каким-то образом влиять на это правительство не сможет, предупредить рост цен можно, но не удержать от чрезмерных, шоковых колебаний. Тенденцию не остановить", - сказал Зимовец.

Читайте также: Ажиотаж из-за России: экономист объяснил, подорожает ли популярный продукт

Тем не менее, по словам экономиста, в данной ситуации допустимо административное регулирование цен на продукты.

"Для рыночной экономики это неприемлемо, но, учитывая те ценовые колебания, которые сейчас могут быть, возможные определенные административные регуляторные ограничения будут уместны", - сказал Зимовец.

Читайте также: В Украине подешевеет популярный продукт: озвучен прогноз, когда и на сколько

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук в программе "Сегодня Вечером" рассказал, что цены на продукты летом будут значительно выше, чем летом прошлого года.