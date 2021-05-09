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Алкоголь в Украине может подорожать: эксперт объяснил, как изменятся цены Эксперт также рассказал о нелегальном рынке алкоголя в Украине

Повышение минимальных цен на некоторые виды алкоголя в Украине приведет к увеличению теневого рынка. При этом цена в магазинах существенно не изменится.

Об этом рассказал в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" эксперт рынка алкогольных напитков Игорь Товкач, комментируя соответствующую инициативу Министерства экономики.

"Думаю, что потребление не уменьшится в связи с принятием данного постановления, потому что изменение цены на полке не будет кардинальным. 6%, 7% - это не кардинальные изменения", - сказал Товкач.

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По словам эксперта, доля нелегального рынка в Украине составляет 52-54% от всего потребляемого людьми алкоголя.

"Если двигаться просто в отсутствие антиалкогольных программ, как это делают все страны, то, увеличивая цену, мы просто будем увеличивать долю теневого алкоголя", - объяснил он.

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Напомним, Минэкономики предложило повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. В частности, предлагается поднять розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия – на 6,2%; виски, ром и джин – на 5,9%; коньяк (бренди) – на 5,5%; винодельческую продукцию (кроме натуральных виноградных вин) – на 8,2-34,2%.

Ранее независимый эксперт рынка алкогольных напитков Игорь Товкач в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, сколько в Украине продается нелегального алкоголя.