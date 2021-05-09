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Декретный отпуск для мужчин: экс-министр оценил новый закон По мнению Андрея Ревы, детям до 3-х лет мама важнее, чем папа

Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" прокомментировал новый закон, который расширяет возможности для декретного отпуска для мужчин.

"Я сторонник гендерного равенства, но мы должны понимать, что маленьким детям до 3-х лет мама важнее, чем папа. Особенно когда они выкармливаются грудным молоком, конечно, кормить их должна женщина. И желательно, с точки зрения интересов ребенка, чтобы в первый период все-таки мама была рядом", - заявил экс-глава Минсоцполитики.

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По его мнению, сегодня, если отец вынужден подменять мать, чтобы она продолжала работать, "в основе такого решения лежит экономический момент".

"Это тот случай, когда жена получает больше зарплату, чем муж. И если она оформит отпуск по уходу за ребенком, она будет получать всего лишь немного больше 800 грн ежемесячно. Если муж зарабатывает меньше ее, это серьезно отразится на семейном бюджете. И поэтому возможность, которая дает право отцу быть в отпуске по уходу за ребенком, позволяет семье поддерживать больший доход", - пояснил бывший министр.

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Как отметил Рева, "тут есть момент, который отображается на детстве".

"Мама, которая работает и которой нужно кормить ребенка, и она вынуждена решать вопросы, ребенка же не возьмешь в офис, и это создает большие проблемы и неудобства. Думаю, тут государство должно пойти дальше. Думаю, нужно было бы платить зарплату женщине не меньше минимальной зарплаты в Украине, а лучше - среднюю в то время, когда она находится в отпуске по уходу за ребенком, не нужно увеличивать средства при рождении, не нужно платить премии за рождение", - сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 6 мая подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком". Документ предусматривает для отца двухнедельный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком и возможность ухаживать за ребенком без дополнительных справок. Ранее отпуск по уходу за ребенком отцу или другому родственнику предоставлялась только если женщина им ее делегировала.

Ранее экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" высказался о накопительной системе пенсий, которую хотят внедрить в Украине.