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Цена ниже, чем в прошлом году — сколько будут стоить популярные ягоды Эксперт рассказала о потерях урожая и о приблизительных ценах

Глава ассоциации "Ягодоводство Украины" Мария Лакеева рассказала в программе "Обратная связь" на телеканале "Украина 24", какой будет нынешним летом цена на клубнику.

"Есть опасения по поводу количества ягоды в этом году, поскольку производители юга и центральных регионов заявляли, что из-за заморозков есть потери урожая. Но по предварительным оценкам, ситуация будет лучше, чем в прошлом году. Мы можем ожидать, что со второй половины мая цена на ягоду будет более интенсивно снижаться", — сказала она.

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Эксперт рассказала, что потерь урожая меньше, чем в 2020-м году.

"В этом году цена будет ниже, чем в прошлом, в первую очередь за счет того, что предложений будет больше. Несмотря на то, что заморозки в этом году были довольно сильными, потерь меньше, чем в прошлом году. Когда ягода массово пойдет на рынок, вряд ли цена будет выше 30 грн за кг. Это еще зависит и от спроса со стороны экспортеров и перерабатывающих предприятий", — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Украине может подскочить цена на популярный продукт.