Стало меньше старых авто из Европы — эксперт о тенденциях на авторынке
Владислав Антонов назвал страны, из которых будет ввозиться все больше машин
Автоэксперт Владислав Антонов рассказал о тенденциях украинского авторынка в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24".
"Есть определенное перераспределение рынка автомобилей. Все начиналось с очень старых подержанных авто из Европы, и все были шокированы, что они могут стоить очень недорого, иногда в два раза дешевле, чем подобное авто в Украине. Потом появился рынок США, где большое количество автомобилей. Там автомобили списываются и отдаются на аукционы в очень хорошем состоянии, они почти новые, иногда с пробегом в несколько тысяч километров – конечно, сейчас большая доля импортных авто из США, достигающая 40-50% в некоторые месяцы.
Из США можно действительно достаточно недорого купить качественный автомобиль, он будет не как "бляха" 2005 года, а 2015, 2017 года. Это будет почти новый автомобиль, иногда их даже не нужно ремонтировать", — сказал он.
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Также, по словам эксперта, скоро для украинцев откроются новые автомобильные рынки.
"И плюс открываются новые рынки. Во-первых, это обычные авто из Кореи - сейчас большое количество заехало, все видят Hyundai Sonata, они из такси Сеула, их много, и они достаточно недорогие. Также большое количество автомобилей может завозиться в следующие годы из Китая, это прежде всего электромобили. Украина одна из первых стран по скорости развития инфраструктуры для электрокаров. Думаю, в течение следующих 5 лет Китай с его недорогими электромобилями выйдет на первые позиции на авторынке Украины. И значительно уменьшилось количество старых автомобилей из Польши, Литвы, Германии", — сказал он.
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