Стало меньше старых авто из Европы — эксперт о тенденциях на авторынке

Автоэксперт Владислав Антонов рассказал о тенденциях украинского авторынка в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24".

"Есть определенное перераспределение рынка автомобилей. Все начиналось с очень старых подержанных авто из Европы, и все были шокированы, что они могут стоить очень недорого, иногда в два раза дешевле, чем подобное авто в Украине. Потом появился рынок США, где большое количество автомобилей. Там автомобили списываются и отдаются на аукционы в очень хорошем состоянии, они почти новые, иногда с пробегом в несколько тысяч километров – конечно, сейчас большая доля импортных авто из США, достигающая 40-50% в некоторые месяцы.

Из США можно действительно достаточно недорого купить качественный автомобиль, он будет не как "бляха" 2005 года, а 2015, 2017 года. Это будет почти новый автомобиль, иногда их даже не нужно ремонтировать", — сказал он.