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В Украине изменится курс доллара: озвучен прогноз на март На курс валют влияет несколько факторов

Курс доллара в Украине, по прогнозам экспертов, в марте будет снижаться, укрепление гривни происходит благодаря нескольким факторам.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", гривня завершила первую неделю марта укреплением относительно других валют. В частности, 8 марта в обменниках американский доллар можно продать по 27,6 грн, а приобрести по 27,8 грн.

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Способствовал удешевлению валюты ряд факторов - активные продажи валюты аграриев и нерезидентов и незначительный спрос на валюту со стороны населения. Эти факторы будут определять ситуацию на рынке и в дальнейшем, по крайней мере в марте, сообщают эксперты.

"Весна всегда была очень хорошим временем для гривни. Мы считаем, что курс доллара будет снижаться, 27,5 - это наша цель. После этого надо смотреть на другие факторы, которые могут влиять на рынок", - отметил директор департамента казначейских-инвестиционных услуг одного из госбанков Антон Болдырев.

Ранее народный депутат от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев дал прогноз по курсу доллара на 2021 год.