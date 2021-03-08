"ХАРД с Влащенко": гость студии - Тимофей Милованов

Главные темы эфира - ситуация с инвестициями и граждане за чертой бедности

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Тимофей Милованов

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - советником главы Офиса президента Тимофеем Миловановым - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Ситуация с промышленностью и инвестициями в стране.
  • Выдержит ли украинская экономика без внешних заимствований?
  • Почему миллионы граждан за чертой бедности?

Смотрите 8 марта "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Тимофей Милованов Наталья Влащенко