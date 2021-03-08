"ХАРД с Влащенко": гость студии - Тимофей Милованов
Главные темы эфира - ситуация с инвестициями и граждане за чертой бедности
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - советником главы Офиса президента Тимофеем Миловановым - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Ситуация с промышленностью и инвестициями в стране.
- Выдержит ли украинская экономика без внешних заимствований?
- Почему миллионы граждан за чертой бедности?
Смотрите 8 марта "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".