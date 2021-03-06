21:55, Сегодня

Цены на культовый мясной продукт вырастут - прогноз специалиста Стоимость килограмма самой дешевой свинины может перевалить далеко за 100 грн, считает эксперт

Цена на мясо повысится, но только на определенные виды, в частности на сало.

Такой прогноз в эфире канала "Украина 24" сделал исполнительный директор ассоциации "Мясная отрасль" Николай Бабенко.

"Цены поднимутся на все продукты только из свинины и говядины. Изменения не коснулись птицеводства. Там ставка налога на добавленную стоимость не менялась. А все изделия из свинины, и колбасы, и сало в частности, подорожают в среднем на 10%", - сказал эксперт.

Читайте также: Колесников предложил выход из кризиса повышения цен на продукты

Популярное видео "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о планах Путина насчет Украины и протестах в РФ 13:00, 10 февраля "Он победил" - Дмитрий Гордон про Олега Винника 15:55, 17 февраля "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о приговоре Стерненко и протестах 11:05, 24 февраля

Бабенко уточнил, как именно могут измениться цены.

"Если сейчас в супермаркете бедро свиное стоило 90 грн (за 1 кг), то вероятно, что цена самого дешевого мяса свиней будет больше 100 грн за 1 кг. Зависит от того, где кто будет покупать - цена на мясо свиней может вырасти и до 150 грн за 1 кг", - сказал Бабенко.

Читайте также: В Украине дорожают продукты: названы четыре причины

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" аналитик Марина Романюк рассказала, что цены на сахар в Украине в ближайшее время вырастут на 5-10%, поскольку аграрии несут слишком высокие затраты на выращивание сахарной свеклы.