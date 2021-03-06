Цены на культовый мясной продукт вырастут - прогноз специалиста
Стоимость килограмма самой дешевой свинины может перевалить далеко за 100 грн, считает эксперт
Цена на мясо повысится, но только на определенные виды, в частности на сало.
Такой прогноз в эфире канала "Украина 24" сделал исполнительный директор ассоциации "Мясная отрасль" Николай Бабенко.
"Цены поднимутся на все продукты только из свинины и говядины. Изменения не коснулись птицеводства. Там ставка налога на добавленную стоимость не менялась. А все изделия из свинины, и колбасы, и сало в частности, подорожают в среднем на 10%", - сказал эксперт.
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Бабенко уточнил, как именно могут измениться цены.
"Если сейчас в супермаркете бедро свиное стоило 90 грн (за 1 кг), то вероятно, что цена самого дешевого мяса свиней будет больше 100 грн за 1 кг. Зависит от того, где кто будет покупать - цена на мясо свиней может вырасти и до 150 грн за 1 кг", - сказал Бабенко.
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Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" аналитик Марина Романюк рассказала, что цены на сахар в Украине в ближайшее время вырастут на 5-10%, поскольку аграрии несут слишком высокие затраты на выращивание сахарной свеклы.