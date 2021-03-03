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В Киеве достроят Дарницкий мост: озвучены подробности и сроки Подписан меморандум "Укравтодора" и "Укрзализныци"

"Укравтодор" достроит Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост, на форуме "Украина 30" уже подписан меморандум с АО "Укрзализныця".

Об этом говорится в сюжете канала "Украина 24".

По словам председателя "Укравтодора" Александра Кубракова, работы на мосту начнут летом и должны закончить в этом году:

"Укрзализныця" подписала соглашение с проектной организацией, которая будет корректировать проект, после этого будет государственная экспертиза, после этого тендер. И надеемся, летом этого года уже непосредственно начнется строительство".

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По словам председателя правления "Укрзализныци" Владимира Жмака, мост существенно облегчит сообщение между правым и левым берегами Днепра в Киеве.

"Есть прямая, которая заканчивается тупиковым разветвлением, и это неудобно для автомобилистов. После того, как будет завершено, и появятся съезды на набережную, мост будет интегрирован в систему и облегчит сообщение между правым и левым берегом", - сказал Жмак.

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Ранее Александр Кубраков в эфире телеканала "Украина 24" отчитался о ремонте дорог в Украине в 2020 году и поделился планами на 2021 год.