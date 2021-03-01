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"Есть проблема": эксперт об индексации пенсий с 1 марта Андрей Павловский напомнил, кому забыли поднять пенсии

С 1 марта украинцам индексировали пенсии. О проблемах с индексацией рассказал эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в эфире канала "Украина 24"

"Есть проблема в том, что индексируют пенсии не всем 13 млн пенсионеров, а только 8 млн. И нам говорят: средняя выплата 300 грн. Но при этом 70% пенсионеров, имеющих минимальные пенсии, получают 100-150 грн (доплаты — ред.). Компенсирует ли это повышение оплату коммуналку, за продукты питания? Безусловно, то, что выплачивается, это лучше, чем ноль. Очень хорошо, что соблюдена норма закона, и с 1 марта будут выплаты", — сказал он.

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Также эксперт отметил, что о некоторых категориях пенсионеров в который раз забыли.

"Вместе с тем уже не первый год забывают о таких категориях, как экс-военнослужащие, государственные служащие, ученые, чернобыльцы. Но наиболее униженными у нас есть госслужащие, которым индексацию не проводят с 2008 года", — сказал он.

Ранее директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко рассказала, кого коснулась индексация пенсий.