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"Можем превратиться в Азию": эксперт о серьезной проблеме Украины Из-за проблем с общественным транспортом постоянно растут пробки на украинских дорогах

Украине необходимо наладить нормальную работу общественного транспорта, иначе ей грозит транспортный коллапс подобный тому, который творится в некоторых странах Азии.

Такой прогноз в эфире телеканала "Украина 24" озвучил эксперт по транспортной безопасности Дмитрий Беспалый.

"Мы платим за поездку на маршрутках, и платим немало. По нашим оценкам, наличка, которая крутится в сфере перевозок на общественном транспорте в Украине – более 40 млрд грн ежегодно, это огромная сумма. Я себе больше 10 лет задаю вопрос – за что мы платим деньги? Но пока что никаких предпосылок к изменению нет, видимо, эти 40 млрд гривен ежегодно – устойчивы, сопротивляются изменениям. Мы хотим, что-то поменять, от этих 40 млрд откалывается небольшой кусочек, несколько миллионов, и уничтожает того, кто хочет каких-нибудь перемен", - сказал Беспалый.

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По его словам, общественный транспорт, который, "скорее, не развивается, а деградирует", очень сильно провоцирует автомобилизацию.

"В наших городах становится все больше автомобилей, пробки становятся все больше и больше. Высокая автомобилизация провоцирует покупать альтернативные автомобилю виды транспорта, например, электросамокаты. Если тенденция продлится, то через 5-10 лет мы превратимся в то, над чем смеемся сейчас, когда в Азии облако мотороллеристов каким-то образом, по непонятным траекториям пересекает перекресток. Если мы не начнем ничего менять сейчас – это наше будущее. Для того, чтобы что-то изменить, надо поменять общественный транспорт, правила игры на этом рынке, вывести все из тени", - заявил эксперт.

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Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о планах покончить со старыми маршрутками в Украине.