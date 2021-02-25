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Продукты могут подешеветь — эксперт назвал срок и условие Названы факторы, которые влияют на изменение цен на продукты

Глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире канала "Украина 24" высказался о повышении цен на продукты в Украине.

"Большинство цен в Украине уже года три являются либо европейскими, либо по многим позициям, например молоко или хлеб, дороже, чем в большинстве стран Европы, даже если мы будем брать не Восточную Европу, а Западную. Что касается возможности сдерживания, действительно, ранее было госрегулирование цен, потом правительство отказалось, но сейчас вернулся мониторинг. Если действительно есть прогноз о том, что цены будут расти, то происходят разные вещи для того, чтобы либо из Госрезерва взять зерно, либо масло, либо, например, дать возможность импортировать. Но, к сожалению, этот год будет годом роста стоимости продовольствия, и тут есть две причины: погодные условия прошлого года в Украине и мире, и COVID-19", — сказал он.

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По словам эксперта, есть условия, при которых осенью цены могут снизиться.

"Нельзя забывать, что большинство стран мира делают запасы зерновых, продуктов, которые могут храниться долгий срок. Когда господин замминистра (замминистра экономики Тарас Качка – ред.) говорил о возможности снижения цен ближе к осени, он был прав, так как мы будем понимать, какой будет урожай, и если будет понятно, что мир уже победил пандемию, то тогда большинство правительств стран мира будет продавать из своих резервов зерно и продукты", — сказал он.

Ранее экономист Олег Пендзин рассказал, какие продукты подорожают в Украине.