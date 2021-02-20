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Как выбирать колбасу в магазине: украинцам дали простые советы Эксперт объяснила, каким должен быть фарш

При покупке колбасы необходимо уделять повышенное внимание ее цвету и запаху, сроку годности, а также воздерживаться от приобретения колбасной нарезки.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" глава Всеукраинской ассоциации защиты прав потребителей "Споживча довіра" Елена Куликова.

"Мы должны смотреть, чтобы не было каких-то вкраплений, расслоений. Чтобы фарш был однородный, чтобы колбаса не была ярко выраженного розового цвета. Однозначно, нужно брать целый батон, в вакууме, то есть не нарезанную колбасу, а именно в целостной упаковке. Всегда смотреть на срок годности, без большого количества переклеенных стикеров. Ну и если мы берем ее с завязочкой, чтобы она не была скользкая, не было специфического запаха", - объяснила Куликова.

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Ранее эксперты в эфире телеканала "Украина 24" рассказали, каким сортам колбасы стоит отдавать предпочтение.