15:17, Сегодня

Какая колбаса самая лучшая: покупателям дали советы Эксперты назвали качественные сорта

Доктор медицинских наук, гастроэнтеролог Вадим Шипулин в эфире телеканала "Украина 24" дал совет, какую колбасу лучше покупать в магазине.

По его словам, любая колбаса не относится к диетическим видам питания.

"Безусловно, цельное свежее мясо гораздо лучше, чем колбаса, переделанная с неизвестно какими технологиями ГОСТов... Я люблю больше сырокопченую колбасу. Она самая дорогая, и там больше всего мяса", - сказал он.

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В свою очередь заведующий кафедрой технологии мяса и мясных продуктов, профессор, доктор технических наук Василий Пасичный отметил, что при изготовлении детской вареной колбасы также существуют особые требования, которые отличают ее от обычной.

"Во-первых, это отсутствие мяса механической обвалки; контролируется содержание поваренной соли, оно не должно превышать 1%; контролируется для некоторых видов содержание аллергенов, наличие лактозы для некоторых видов, наличие глютенсодержащего сырья, потому что сейчас увеличилось количество аллергических реакций - до 10-15% населения имеют аллергию на продукцию за счет того, что есть вещества (в продукции - ред.), которые не совсем полезны".

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Ранее директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как нужно выбирать колбасу.