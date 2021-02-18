Украинцев хотят защитить при покупке квартир: "слуга народа" рассказала детали

В Верховную Раду внесли законопроект о защите инвесторов в недвижимость. Подробности рассказала в эфире канала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк.

"На сегодня есть проблема, что одну и ту же квартиру застройщик может перепродавать 2-3 или больше раза. Кроме того, сейчас есть вероятность купить квартиру в доме, на строительство которого нет разрешительных документов — ни права пользования земельным участком, ни проектной документации по государственным строительным нормам, и так далее", — сказала она.

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Депутат ответила, не приведет ли принятие закона к подорожанию квартир.

"Нет, я думаю, что квартиры не подорожают, потому что цены на недвижимость определяет непосредственно рынок. Цена определяется тем, сколько человек может заплатить. Поэтому на сегодня рынок сформировал такие цены, и неважно, будут ли какие-то дополнительные механизмы. Квартиры не будут продаваться дороже рынка.

Законопроект к подорожанию не приведет. Он защищает каждого, кто покупает квартиру в строящемся доме. Во-первых, квартиры нельзя будет перепродавать по несколько раз. Во-вторых, если застройщик решит изменить технические характеристики, он обязательно будет должен согласовать это с инвесторами. Ведь часто, покупая квартиру, мы берем кота в мешке, потому что иногда то, что нарисовано на картинке, не соответствует результату", — сказала она.