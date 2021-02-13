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В Украине дорожают продукты: названы четыре причины Эксперт также оценил госрегулирование цен на продукты

Глава Ассоциации поставщиков для торговых сетей Алексей Дорошенко в эфире телеканала "Украина 24" назвал четыре причины, которые влияют на рост цен на продукты в Украине.

"Первая – COVID-19, потому что много стран начали закладывать в резервы зерновые, и они растут в цене. Но если, например, в середине лета, мир увидит свет в конце туннеля, это будет означать, что цена на зерновые начнет падать, и тогда хлеб начнет стабилизироваться в цене. Второе – погодные факторы. С начала прошлого года это влияло на урожай ягодных, либо все, что растет в садах. Затем из-за жары было плохой урожай подсолнечника, и масло сейчас сильно выросло в цене. Кроме того, есть сезонный фактор, который сейчас влияет на молочные продукты, и есть фактор инфляции", - сказал эксперт.

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Дорошенко отметил, что в прошлом году немногие продукты подорожали больше, чем на уровень инфляции.

"В этом году хлеб снова будет расти в цене. В отношении госрегулирования – на сегодняшний день действует мониторинг цен, он распространяется только на десяток продуктов, Минэкономики пока не хочет его расширять, туда входят социальные продукты. Это не позволяет торговым сетям существенно и необоснованно повышать цены на продукты", - рассказал эксперт.

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Ранее президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как изменились мировые цены на продукты питания.