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"Выиграют все": в НБУ выступили с идеей по решению споров банков и должников Банки начнут смелее выдавать кредиты и уменьшать стоимость риска, сказал Шевченко

Споры банков и должников должен рассматривать Специализированный финансовый суд. В этом убеждены в НБУ, который и инициировал создание суда.

Глава НБУ Кирилл Шевченко в эфире телеканала «Украина 24» отметил, что это позволит быстро и профессионально решать споры и уменьшит риски злоупотреблений, например, когда небольшие районные суды решают споры на миллиарды гривен. По словам главы НБУ, эффективный суд уменьшит риски невозврата займов и удешевит их.

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«Банки начнут смелее выдавать кредиты и уменьшать стоимость риска. Это означает, что действующие на сегодня процентные ставки будут уменьшаться. Ведь не секрет, что банки учитывают риски невозврата кредитов при формировании маржи и процентной ставки. У нас в стране есть подобный опыт, когда были созданы Антикоррупционный суд, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Мы считаем, что от создания Специализированного финансового суда выиграют все, в первую очередь банковская система», - заявил глава НБУ.

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