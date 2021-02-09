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Кабмин может повысить пенсионный возраст – экс-вице-премьер назвал условие Розенко беспокоят последние сообщения о новом меморандуме с МВФ, который готовит власть

Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, что ради транша от МВФ Кабинет министров может пойти на повышение пенсионного возраста граждан Украины.

«Меня беспокоят последние сообщения о новом меморандуме или обязательстве с МВФ, который готовит нынешняя власть. Там один из тезисов звучит как проведение пенсионной реформы. В этом направлении меня очень беспокоит то, что, скорее всего, это будет опять вопрос повышения пенсионного возраста для украинцев », - отметил экс-вице-премьер.

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Он высказал мнение, что нынешнее правительство может согласиться на это условие.

«И это будет на самом деле катастрофа для украинцев. В нынешней ситуации это совсем не выход. Но я думаю, что правительство может согласиться на повышение пенсионного возраста для украинцев в обмен на получение очередного транша. Это будет очередной шаг в никуда », - заявил Розенко.

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Ранее министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, готово ли министерство увеличить дотирование Пенсионного фонда.