В Украине дорожают овощи — эксперт рассказал, когда цены пойдут вниз
Николай Гордейчук назвал серьезную ошибку покупателей
Президент Украинской ассоциации хранения картофеля Николай Гордейчук рассказал, почему овощи дорожают зимой.
"В этот период идет подорожание самого хранения плюс процент отходов увеличивается при хранении продукции до весны. У фермеров в хранилищах и свекла, и лук, и капуста. Сегодня вопроса дефицита нет. Сегодня вопрос, кто из этих фермеров сможет сохранить продукцию до апреля-мая, чтобы обеспечить покупателей в течение сезона. Подорожание на 25% -30% мы уже наблюдаем. Эта тенденция, возможно, будет до марта", — сказал он.
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Гордейчук рассказал об ошибке, которую часто делают покупатели.
"В апреле на некоторые продукты цена может упасть, так как станет тепло, и фермеры захотят массово продавать продукцию перед началом новой посевной. Поэтому я не советовал бы сейчас людям закупаться продукцией с целью удешевить товар. Потому что очень часто люди делают такую ошибку, они покупают картофель или свеклу, хранят дома, так дешевле. Фактически проблема с тем, что часть этой продукции портится гораздо быстрее дома, чем в хранилище ", - сказал он.
Ранее ректор Международного института бизнеса Александр Савченко рассказал, почему растут цены на продукты.