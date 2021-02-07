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"Опасные" продукты: эксперт развеяла популярный миф о ГМО Эксперт объяснила, какие продукты представляют угрозу для здоровья

Генно-модифицированные продукты (ГМО), вопреки распространенному мнению, не представляют опасности для здоровья человека.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала доцент кафедры технологии консервирования Национального университета пищевых технологий Оксана Точкова.

"ГМО, если рассматривать с точки зрения науки и безопасности нашего организма, то все-таки селекция всех продуктов, в частности пшеницы, любых зерновых, настолько давно происходит в мире, и настолько давно это все между собой мутировало. Это невредно для нашего организма, если в результате генной инженерии улучшают качество продукта. В нашем организме все это раскладывается до молекул во время пищеварения. Если это не опасно для нашего организма с точки зрения токсичности, то это безопасно", - пояснила она.

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На вопрос, можно ли как-то проверить товары, на которых пишут "без ГМО", Точкова ответила:

"А как это проверить? Это проверяют настолько инженерно глубокими способами - и то это не сразу. Как можно показать, например, ген скорпиона, который мутировал уже в третьем поколении? Его вообще можно уже не обнаружить. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы смотрим на действительно токсичные вещества - это пестициды, нитраты, тяжелые металлы. Это действительно имеет отравляющее воздействие на организм".

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Ранее специалист Центра общественного здоровья Минздрава Наталья Усенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, в каком виде лучше всего употреблять овощи и фрукты.