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Что нужно знать при покупке консервации: украинцам дали совет Эксперт объяснила, на что обратить внимание в первую очередь

При покупке консервации в магазине надо обращать внимание, из каких овощей изготовлен продукт - свежих, замороженных или из полуфабриката.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала главный технолог консервного завода Майя Бортник.

"В первую очередь потребитель должен посмотреть состав продукта, потом обратить внимание на дату производства. И потом мы сами для себя поймем, изготавливался ли продукт из свежих овощей, или из замороженных, или из полуфабриката. Ведь когда мы видим, что продукт изготовлен в период сбора урожая, мы понимаем, что это продукт из свежих овощей, будет пригодным к употреблению и вкусным", - сказала Бортник.

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По ее словам, на рынке Украины есть большой выбор консервации.

"В первую очередь пользуются спросом огурцы, томаты, дальше икра овощная, которую мы практически не можем изготовить в домашних условиях", - отметила эксперт.

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Ранее доцент кафедры технологии консервирования Национального университета пищевых технологий Оксана Точкова в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, как выбрать зеленый горошек в магазине.