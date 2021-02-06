Как выбрать зеленый горошек: эксперт дала совет покупателям

При покупке зеленого горошка безопаснее для здоровья выбирать продукт в стеклянной банке, чем в жестяной.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала доцент кафедры технологии консервирования Национального университета пищевых технологий Оксана Точкова.

"Если упаковка луженая оловом, бисфенол А (химическое вещество - ред.) - это одно из умеренно ядовитых веществ. Их используют, но в умеренных дозах. Каждый вид вещества, если он контролируемый, дозированный, это не наносит такого вреда организму как бесконтрольное использование. Конечно, если каждый день употреблять бисфенол А, то он будет иметь негативное влияние. Лучше брать стекло, но оно бьется при транспортировке. Так, продают "детский микс" - если это приносит прибыль, то оно, к сожалению, есть, но упаковка должна быть герметичной, все это должно быть без контакта с руками", - пояснила эксперт.