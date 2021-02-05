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Угроза для энергобезопасности Украины: в НАНУ предложили выход Эксперт предложил пересмотреть Национальный план по сокращению выбросов

Украина должна продлить срок выполнения Национального плана по сокращению выбросов, который предусматривает экологическую модернизацию тепловых электростанций, чтобы не создавать риски для энергетической безопасности.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель директора по научной работе Института угольных энерготехнологий НАН Украины, доктор технических наук Игорь Вольчин.

Он напомнил, что Нацплан был принят распоряжением Кабинета министров 8 ноября 2017 года.

"Это была очень срочная мера, потому что если бы не был принят Нацплан, то уже 1 января 2018 года наша вся теплоэнергетическая отрасль должна была остановиться, потому что она не отвечала ни украинскому, ни европейскому экологическому законодательству... Этим планом было предусмотрено, что в течение 10 лет по выбросам диоксида серы и пыли и 15 лет по выбросам оксидов азота будут проведены на значительной части оборудования украинских ТЭС меры, которые позволят существенно сократить выбросы загрязняющих веществ: серы - почти в 20 раз, а пыли - в 50 раз", - рассказал эксперт.

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Вольчин отметил, что такая страна, как Чехия, выполняла подобный план 15 лет, Польша выполняет уже более 30 лет. А Украине нужно больше времени, потому что "наши масштабы значительно больше, чем в Чехии и Польше".

"У нас не определены источники финансирования. Если в странах Евросоюза это делалось с помощью государства, то сейчас у нас вариант очень проблематичный, потому что мы подписали соглашение об ассоциации, и определено, что государственная помощь составляет не более 40% из тех 4 млрд евро (необходимых на переоборудование ТЭС - ред.). У предприятий денег для этого не было", - объяснил доктор технических наук.

Эксперт сообщил, что срок сооружения одной сероочистной установки составляет не менее 5 лет.

"Мы должны пересмотреть Нацплан и передвинуть его. Мы сейчас разработали вместе с генерирующими компаниями и Министерством энергетики продление срока до конца 2038 года. Это позволит постепенно проводить экологическую реконструкцию на 5-6 энергоблоках ежегодно. Таким образом, мы можем спокойно выполнить без надрыва", - отметил он.

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Напомним, что Национальный план по сокращению выбросов начал действовать с 2021 года, но в нем не предусмотрены финансовые механизмы его реализации. Чтобы модернизировать 90 энергоблоков тепловых электростанций, нужно больше 4 млрд евро. Кроме того, принудительная остановка электростанций для долгосрочных ремонтов создает угрозу для энергетической безопасности, поскольку возникнет дефицит генерирующих мощностей, который могут компенсировать за счет импорта из России и Беларуси.