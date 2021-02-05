Угроза для энергобезопасности Украины: в НАНУ предложили выход

Эксперт предложил пересмотреть Национальный план по сокращению выбросов

Угроза для энергобезопасности Украины: в НАНУ предложили выход

Украина должна продлить срок выполнения Национального плана по сокращению выбросов, который предусматривает экологическую модернизацию тепловых электростанций, чтобы не создавать риски для энергетической безопасности.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель директора по научной работе Института угольных энерготехнологий НАН Украины, доктор технических наук Игорь Вольчин.

Он напомнил, что Нацплан был принят распоряжением Кабинета министров 8 ноября 2017 года.

"Это была очень срочная мера, потому что если бы не был принят Нацплан, то уже 1 января 2018 года наша вся теплоэнергетическая отрасль должна была остановиться, потому что она не отвечала ни украинскому, ни европейскому экологическому законодательству... Этим планом было предусмотрено, что в течение 10 лет по выбросам диоксида серы и пыли и 15 лет по выбросам оксидов азота будут проведены на значительной части оборудования украинских ТЭС меры, которые позволят существенно сократить выбросы загрязняющих веществ: серы - почти в 20 раз, а пыли - в 50 раз", - рассказал эксперт.

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Вольчин отметил, что такая страна, как Чехия, выполняла подобный план 15 лет, Польша выполняет уже более 30 лет. А Украине нужно больше времени, потому что "наши масштабы значительно больше, чем в Чехии и Польше".

"У нас не определены источники финансирования. Если в странах Евросоюза это делалось с помощью государства, то сейчас у нас вариант очень проблематичный, потому что мы подписали соглашение об ассоциации, и определено, что государственная помощь составляет не более 40% из тех 4 млрд евро (необходимых на переоборудование ТЭС - ред.). У предприятий денег для этого не было", - объяснил доктор технических наук.

Эксперт сообщил, что срок сооружения одной сероочистной установки составляет не менее 5 лет.

"Мы должны пересмотреть Нацплан и передвинуть его. Мы сейчас разработали вместе с генерирующими компаниями и Министерством энергетики продление срока до конца 2038 года. Это позволит постепенно проводить экологическую реконструкцию на 5-6 энергоблоках ежегодно. Таким образом, мы можем спокойно выполнить без надрыва", - отметил он.

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Напомним, что Национальный план по сокращению выбросов начал действовать с 2021 года, но в нем не предусмотрены финансовые механизмы его реализации. Чтобы модернизировать 90 энергоблоков тепловых электростанций, нужно больше 4 млрд евро. Кроме того, принудительная остановка электростанций для долгосрочных ремонтов создает угрозу для энергетической безопасности, поскольку возникнет дефицит генерирующих мощностей, который могут компенсировать за счет импорта из России и Беларуси.

Источник Украина 24 Теги электроэнергия энергетика