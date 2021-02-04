18:24, Сегодня

Днепр получит масштабный грант от европейского банка Мэр города Борис Филатов отмечает, что это первый такой проект в Восточной Европе

Днепр подписал договор с Европейским банком реконструкции и развития на получение гранта 5,5 млн евро. Средства будут направлены на утепление детских садов, больниц и школ.

Об этом сообщил канал "Украина 24".

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, грант на безвозмездной основе будет получен благодаря тому, что Днепр своевременно прошел первый этап инвестиционного проекта.

"Это, наверное, первый проект не только в Украине по масштабности, а и во всех странах Восточной Европы. Поэтому мы очень горды тем, что нам удалось выстроить взаимовыгодное сотрудничество с европейскими финансовыми институтами, западными донорами", - сказал Филатов.

Читайте также: Если таможня будет работать нормально, кредиты МВФ не нужны - Гордон о коррупции

Популярное видео "Мальчик, водочки нам принеси!" - Гордон оценил шутку жены Навального 15:33, 20 января "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о борьбе с коррупцией 12:12, 13 января "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о Навальном и Путине 11:44, 20 января

Также в рамках проекта по тепломодернизации зданий город возьмет в кредит 25,5 млн евро, на эти средства будет утеплено 98 коммунальных учреждений.

Читайте также: Население не платит за тепло - в "Слуге народа" объяснили причины

Ранее в эфире телеканала "Украина 24" член Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий рассказала, что в Украине необходимо оптимизировать систему теплоснабжения, чтобы снизить тариф на тепло для потребителей.