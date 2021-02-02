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Крест на перспективах Украины — депутат об экспорте электричества из России Людмила Буймистер рассказала, чем грозят Украине энергопоставки из России

Украина могла бы сама обеспечивать себя электроэнергией, обходясь без импорта — об этом рассказала депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер в эфире телеканала "Украина 24".

"В Украине собственных генерирующих мощностей хватает не только для удовлетворения собственных потребностей, мы можем эту электроэнергию экспортировать, мы были поставщиком электроэнергии для всего Советского Союза. Но, к сожалению, из-за непрозрачной правки, которую протянули в закон о рынке электроэнергии, сегодня возобновился экспорт электроэнергии из страны-агрессора. И это наибольшая "зрада", которая произошла в этом секторе", — сказала она.

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Нардеп объяснила, чем грозит продолжение импорта электроэнергии из России.

"Это ставит крест на наших перспективах европейской интеграции и интеграции с европейской энергетической сетью, а во-вторых, это грозит закрытием угольных генерирующих мощностей, а затем, если увеличатся объемы электроэнергии, которую мы покупаем у России, еще и закрытием наших атомных блоков", — сказала она.

Напомним, импорт электроэнергии из России в Украину осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года, после чего был приостановлен. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Импорт электроэнергии стал причиной масштабного кризиса на энергорынке и убытков украинских энергокомпаний.

1 февраля 2021 года стало известно, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч.

Ранее внефракционный народный депутат Виктория Гриб заявила, что восстановление импорта электроэнергии из России является предательством национальных интересов Украины.