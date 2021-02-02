11:49, Сегодня

Нужен более удобный формат — министр финансов об отношениях с МВФ Сергей Марченко объяснил, как Украина хочет выстроить взаимодействие с МВФ

Министр финансов Сергей Марченко рассказал в эфире канала "Украина 24", сможет ли Украина отказаться от кредитов МВФ до 2023 года.

"Здесь надо немного подкорректировать. Здесь все правильно с точки зрения коммуникации. Мы говорили, что мы должны стать самодостаточными и в 2023 году не иметь необходимости заимствовать напрямую в бюджет со стороны МВФ. Но это не значит, что мы должны отказываться от программы сотрудничества с МВФ. Это значит, что мы должны перейти на более удобный формат, когда кредиты и кредитные средства МВФ направляются, условно говоря, на резервы НБУ", — сказал он.

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По словам министра, Украина еще не готова отказаться от кредитов.

"Просто мы сейчас находимся в том крайнем способе взаимодействия, от которого желательно в будущем отойти. А отказываться от кредитов — здесь больше вопрос зрелости. Мы должны вырасти до этого, иметь высокий кредитный рейтинг, хорошую кредитную репутацию, низкие кредитные риски. Тогда у нас МВФ будет техническим консультантом, партнером, и не будет такой зависимости", — сказал он.

Ранее Марченко рассказал, что будет происходить с курсом гривни.