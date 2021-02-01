"Украину снова пытаются задушить": экс-премьер забил тревогу из-за России
Арсений Яценюк считает, что нынешняя власть подрывает международные позиции Украины
Восстановление импорта электроэнергии из России является преступлением против безопасности и независимости Украины.
Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк.
По его убеждению, за такими решениями стоит не экономика, а политика и узкие коммерческие интересы. К тому же, это подрывает международные позиции Украины.
"Какой смысл европейцам прислушиваться к требованиям Украины и отказываться от "Северного потока-2", если нынешняя власть сама опровергает свои аргументы?.. Украину снова пытаются задушить газом российского "Газпрома". Чтобы шантажировать и грабить... Ложные решение надо немедленно исправить", - подчеркнул он.
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Напомним, импорт электроэнергии из России в Украину осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года, после чего был приостановлен. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Импорт электроэнергии стал причиной масштабного кризиса на энергорынке и убытков украинских энергокомпаний.