20:52, Сегодня

"Украину снова пытаются задушить": экс-премьер забил тревогу из-за России Арсений Яценюк считает, что нынешняя власть подрывает международные позиции Украины

Восстановление импорта электроэнергии из России является преступлением против безопасности и независимости Украины.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

По его убеждению, за такими решениями стоит не экономика, а политика и узкие коммерческие интересы. К тому же, это подрывает международные позиции Украины.

"Какой смысл европейцам прислушиваться к требованиям Украины и отказываться от "Северного потока-2", если нынешняя власть сама опровергает свои аргументы?.. Украину снова пытаются задушить газом российского "Газпрома". Чтобы шантажировать и грабить... Ложные решение надо немедленно исправить", - подчеркнул он.

Читайте также: Экс-премьер назвал историческую миссию Байдена в отношении Украины

Популярное видео "Мальчик, водочки нам принеси!" - Гордон оценил шутку жены Навального 15:33, 20 января "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о борьбе с коррупцией 12:12, 13 января "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о Навальном и Путине 11:44, 20 января

Напомним, импорт электроэнергии из России в Украину осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года, после чего был приостановлен. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Импорт электроэнергии стал причиной масштабного кризиса на энергорынке и убытков украинских энергокомпаний.