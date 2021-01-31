08:12, Сегодня

Как узнать поддельный сыр в магазине: покупателям дали простой совет На глаз фальсификат определить достаточно сложно, отметила эксперт

В Украине на прилавках магазинов часто можно встретить сырный продукт, который продают под видом настоящего сыра.

Какие сыры подделывают чаще и как узнать фальсификат, рассказала в эфире телеканала "Украина 24" руководительница ОО "Споживча довіра" Елена Куликова.

"На глаз фальсификат определить достаточно сложно, нужно четко понимать, что только лабораторным способом, или хотя бы подручными домашними средствами, но в магазине сложно это сделать. Только если есть какая-то вопиющая ситуация, допустим, сыр слишком белый. Однако маркером может быть цена. Для изготовления 1 кг сыра нужно 11 литров молока. Соответственно, минимальная стоимость – 120 грн только на сырье, есть еще и другие ингредиенты, куча всяких накруток, каждый должен где-то заработать. Около 200 грн за кг – отсекающая цена. Ниже – это уже не сыр", - объяснила эксперт.

Читайте также: Поддельный кофе наводнил Украину: что надо знать о фальшивке

Популярное видео "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о борьбе с коррупцией 12:12, 13 января "Мальчик, водочки нам принеси!" - Гордон оценил шутку жены Навального 15:33, 20 января "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о Навальном и Путине 11:44, 20 января

По ее словам, сыр – это "продукт, без которого каждый украинец свою жизнь не представляет".

"Он позиционируется как витаминный, полезный, а когда речь идет о фальсификате – человек, конечно, не умрет, не будет необратимых процессов в организме, но пользы тоже не будет. Выходит так, что люди тратят деньги и не получают того, что хотят. Недорогой сегмент востребован, и тут идет замена сыра сырным продуктом. Здесь лидер украинский производитель, а украинские производители позиционируют себя в премиум-секторе, они за свое качество борются, вряд ли мы найдем там фальсификат, тут скорее будут подделывать импортные сыры", - рассказала Куликова.

Как отметила эксперт, за последние годы "был сформирован определенный стереотип в умах украинского потребителя", что европейская продукция более высокого качества, так как у них действуют стандарты, директивы и так далее.

"Тем не менее, нельзя однозначно сказать, что дешевый импортный сыр лучше украинского. Есть достаточно недорогие европейские сыры неплохого качества и масса украинского качественного сыра, который мы проверяем, нельзя же сказать, что у нас везде фальсификат. Выбрать надо исходя из собственных приоритетов, финансовых возможностей", - сказала она.

Читайте также: Как нужно выбирать колбасу: покупателям дали важный совет

Ранее независимый эксперт рынка алкогольных напитков Игорь Товкач в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, сколько в Украине продается нелегального алкоголя.