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Цены на недвижимость меняются: эксперт рассказал, стоит ли вкладываться в жилье Директор агентства недвижимости рассказал о ценовых тенденциях на рынке

С февраля в Киеве подорожает жилье в новостройках, сообщают застройщики. По прогнозам, до конца года цены на первичное жилье вырастут на 15%. Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость, рассказал в эфире канала "Украина 24" директор агентства недвижимости Роман Моисеенко.

"После событий прошлого года, когда "упали" многие именитые застройщики, началась тенденция к тому, что пошел рост цен. На сегодняшний день эта тенденция будет продолжаться, причем как на первичном, так и на вторичном рынке. Поэтому если вы думаете о приобретении недвижимости — поторопитесь", — сказал он.

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