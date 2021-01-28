20:01, Сегодня

В Минфине рассказали, на какой стадии сейчас отношения с МВФ Для нас принципиально оставаться в программе МВФ, отметил Марченко

Министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Украина выполняет требования МВФ.

«Для нас принципиально оставаться в программе МВФ, мы сейчас в активной стадии переговоров, у нас продолжена миссия на 7-10 дней, и есть надежды, что за это время мы финализируем меморандум и четко поймем, какие на себя можем взять обязательства, которые сможем выполнить. По поводу поступления средств – это вопрос больше технический, нам бы хотелось их получить еще в прошлом году, но есть так, как есть. Главным остается то, что мы выполняем взятые на себя обязательства и хотим делать эти шаги, чтобы быть надежным партнером», - отметил министр.

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Он подчеркнул, что последняя встреча с миссией МВФ была 25-26 января.

«Мы говорили о технических вещах, консолидации бюджета на 2022 год. С точки зрения Минфина мы не видим критических предостережений, которые нам не позволят продолжить программу сотрудничества. Пока что иных обязательств нет, кроме тех, которые сейчас мы на себя взяли или которые появились в прошлом году, я имею в виду и решения Конституционного суда, и решения по тарифам на газ», - заявил Марченко.

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Ранее экономист Олег Пендзин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Международный валютный фонд поставит на паузу переговоры с Украиной.