"Серьезный прорыв": в Кабмине рассказали об удешевлении ипотеки в Украине

Ипотека подешевеет до 7% — Кабмин утвердил постановление об удешевлении кредитов на покупку жилья. Компенсации банкам будет выплачивать Фонд развития предпринимательства. Подробности рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24".

"Если документ инициируется Министерством финансов, он никогда не выйдет за пределы бюджета. Поэтому я считаю, что денег на эти инициативы хватит. Именно создание такой возможности даст возможности гражданам реализовать их стремление к получению своего жилья. Это не одноразовый акт, я надеюсь, что эта программа будет существовать долгие годы. В зависимости от того, как будут уполномочены банки, которые должны пройти определенную аккредитационную процедуру, привлекать новых клиентов, так Фонд будет и компенсировать", — сказал он.

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По словам Немчинова, эта инициатива является прорывом для рынка недвижимости.

"Сейчас предусматривается использование программы кредитов "5-7-9", которая успешно работает второй год и позволяет бизнесу перекредитовываться, и это такой же механизм. Будут компенсироваться проценты до уровня 7% по ипотечным кредитам. Если сравнить с нынешними условиями на рынке, это серьезный прорыв и большой стимул к тому, чтобы развивалось жилищное строительство.

Постановление будет до завтра окончательно доработано, подписано и обнародовано. И, я думаю, несколько недель потребуется Министерству финансов для того, чтобы получить свои внутренние документы, которые будут это регулировать, провести аккредитацию, и в конце февраля - начале марта можно будет говорить уже о запуске программы", — сказал он.