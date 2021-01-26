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Перепады погоды и урожай: украинцам рассказали, что будет с хлебом Глава Союза украинского крестьянства рассказал, повлияет ли погода на производство зерна

В Украине все чаще происходят значительные перепады погоды. Повлияет ли изменение климата на аграриев в Украине, рассказал председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич в эфире канала "Украина 24".

"Скажем честно и прямо людям: никакой угрозы для украинцев на четверть века с хлебом не будет. Да, относительно цен - другая история. Я имею в виду, учитывая наши потенциальные возможности кратно производить достаточное количество пшеницы, мы будем оставаться экспортерами стабильно. В какой части — это, безусловно, дискуссионный вопрос и зависит от многих факторов", — сказал он.

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По словам эксперта, признаков того, что надо бояться дефицита зерна, нет.

"И даже если говорить сегодня о текущем моменте 2021 года, то сегодня нет никаких тревожных сигналов по дефициту производства пшеницы", — сказал он.

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