"Это не кровати в борделе переставлять": Ляшко объяснил, как повысить пенсии украинцам

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какие шаги необходимо предпринять для повышения пенсий в Украине.

"Относительно отмены пенсионной реформы - наоборот, я предлагаю убрать ту несправедливость, которая там есть. Сегодня люди получают, независимо от того, кто как работал. Это же неправильно - один всю жизнь проработал, другой всю жизнь пробездельничал - и одинаковая пенсия. Это надо убрать. Индексация пенсий должна быть, но власти не выполняют эту норму закона - об индексации пенсий с 1 марта. Например, в прошлом году индексировали с 1 мая, придумывая разные причины. Каждый месяц у пенсионеров 250-300 грн фактически украли. Поэтому я добьюсь, чтобы эта индексация происходила ежегодно 1 марта, и чтобы у людей не воровали эти деньги", - отметил политик.