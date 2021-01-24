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Поддельный кофе наводнил Украину: что надо знать о фальшивке Украинцам посоветовали не покупать кофе в интернете

Почти половина растворимого сублимированного кофе, который покупают украинцы, является фальсификатом.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал эксперт Европейской бизнес-ассоциации Сергей Вербов.

На вопрос, какой кофе больше подделывают в Украине - растворимый или нерастворимый, Вербов ответил:

"Больше подделывают растворимый сублимированный кофе, он сегодня пользуется большим спросом, рынок фальсификата этой продукции - 40%. Основная рекомендация - покупать кофе в магазинах, поскольку открытые рынки и интернет заполонила поддельная пищевая продукция. Потребитель не защищен, не получает чек, поэтому рекомендация - фискальный чек и магазины. Сам я использую растворимый кофе".

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В свою очередь, технолог кофейного производства Кристина Радчук пояснила, что под видом кофе потребители часто покупают кофейный напиток, который содержит различные добавки.

"Давайте распределим два понятия. Есть натуральный растворимый кофе, в состав которого должен входить только кофе - и ничего больше. И есть кофейные напитки. В состав таких напитков может входить 15% кофе, а все остальное - это злаковые добавки. С чем чаще всего связан фальсификат - что на сегодня в Украине вместо натурального кофе потребителю предлагают кофейный напиток, в его состав могут входить цикорий, ячмень и другие растворимые злаковые продукты. Вполне возможно, что к фальсификату, кроме кофеина, добавляют еще ароматические добавки. К сожалению, когда мы говорим о качестве и безопасности продукции - это вещи совершенно неконтролируемые", - отметила Радчук.

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По ее словам, украинский потребитель сегодня не сможет самостоятельно отличить фальсификат от натурального продукта.

"Вкусовые добавки в растворимом кофе настолько профессионально подобраны, что без определенных анализов на кофеин, золу и другие показатели потребитель не сможет отличить", - сказала эксперт.

Ранее независимый эксперт рынка алкогольных напитков Игорь Товкач в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, сколько в Украине продается нелегального алкоголя.