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Снижение цен на газ: глава Минэнерго объяснил действия Кабмина Юрий Витренко рассказал, что государство решило сделать с ценами на газ

Антимонопольный комитет внимательно рассмотрел проблему с колебаниями цен на газ, заявил в эфире канала "Украина 24" исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

"АМКУ занимался проблемой, что в каждом регионе есть монопольные поставщики газа, который там был, и они выставляли цену, которая в среднем на 33% была выше цены "Нафтогаза". Это при том, что мы считаем, что и цена "Нафтогаза" должна быть более низкой. АМКУ неоднократно смотрел на это проблему, неоднократно говорил облгазсбытам, что они незаконно блокируют переход потребителей к другим поставщикам, у которых цены дешевле, выписывал им штрафы. Это ни к чему не привело, проблема системная", — рассказал он.

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Витренко отметил, что единственным выходом из ситуации является государственное регулирование цен.

"Поэтому, в соответствии с законом о защите конкуренции на рынке, следующий шаг, когда монопольный поставщик злоупотребляет своим положением, – это государственное регулирование. Государство говорит: если хотите поставлять населению, поставляйте максимум по цене 6,99. Не хотите – не поставляйте", — рассказал он.

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Добавим, цена на газ для населения в Украине снижена до 6,99 грн за 1 куб. м. Такое решение принял Кабмин. Это предельная цена, то есть продавцам газа нельзя продавать топливо дороже. Ценовое ограничение будет введено с 1 февраля на период карантина, но не дольше, чем до конца отопительного сезона – 31 марта включительно.