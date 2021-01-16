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Субсидия на электроэнергию: эксперт объяснил, что нужно для получения Почти треть украинских домохозяйств использует электроэнергию для отопления

Министерство социальной политики поручило облгосадминистрациям рассмотреть вопрос предоставления субсидии гражданам, использующим электроэнергию для индивидуального отопления.

О порядке предоставления субсидий на электричество рассказал в эфире телеканала "Украина 24" ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.

"Для получения такой субсидии будет существовать потребность в техническом подтверждении оборудования, которое использует электроэнергию для отопления. Когда граждане или потребители устанавливали такое оборудование, они брали технические условия на подключение такого оборудования к электросети дома. При наличии технических условий или документа, который удостоверяет увеличение мощности подключения, будут предоставлены субсидии", - сообщил Белявский.

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Эксперт добавил, что в целом в Украине около 30% домохозяйств, или 450 тыс., используют электроэнергию для производства тепловой энергии.

Напомним, с 1 января в Украине была отменена льготная цена на свет 90 копеек за первые 100 киловатт, потребители будут платить 1,68 грн за киловатт, сколько бы ни накрутил счетчик.