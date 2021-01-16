Субсидия на электроэнергию: эксперт объяснил, что нужно для получения

Почти треть украинских домохозяйств использует электроэнергию для отопления

Субсидия на электроэнергию: эксперт объяснил, что нужно для получения

Министерство социальной политики поручило облгосадминистрациям рассмотреть вопрос предоставления субсидии гражданам, использующим электроэнергию для индивидуального отопления.

О порядке предоставления субсидий на электричество рассказал в эфире телеканала "Украина 24" ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.

"Для получения такой субсидии будет существовать потребность в техническом подтверждении оборудования, которое использует электроэнергию для отопления. Когда граждане или потребители устанавливали такое оборудование, они брали технические условия на подключение такого оборудования к электросети дома. При наличии технических условий или документа, который удостоверяет увеличение мощности подключения, будут предоставлены субсидии", - сообщил Белявский.

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Эксперт добавил, что в целом в Украине около 30% домохозяйств, или 450 тыс., используют электроэнергию для производства тепловой энергии.

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Напомним, с 1 января в Украине была отменена льготная цена на свет 90 копеек за первые 100 киловатт, потребители будут платить 1,68 грн за киловатт, сколько бы ни накрутил счетчик. 

Источник Украина 24 Теги электроэнергия субсидии тарифы Минсоцполитики