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Переговоры Украины с МВФ - Шмыгаль прояснил судьбу газовых тарифов У МВФ выслушали аргументы Украины, отметил премьер

Кабинет министров не будет отказываться от рыночных отношений в сфере продажи газа украинцам.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24", комментируя условие Международного валютного фонда относительно рыночных цен на газ в Украине.

"Мы ведем диалог. Сейчас в Украине работает миссия МВФ. Мы ведем диалог на уровне министерства, Кабинета министров - они слышали аргументы, понимают, о чем идет речь. Мы подчеркиваем, что не отказываемся и не собираемся отказываться от рыночных отношений в сфере продажи газа бытовым потребителям", - отметил премьер.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью каналу "Украина 24" также рассказал, что тариф на распределение газа в разных областях Украины уравняют.