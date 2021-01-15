13:07, Сегодня

"Без субсидий не обойтись": экс-министр высказался о тарифах ЖКХ Борис Колесников рассказал, есть ли связь между ценой газа и благосостоянием страны

Экс-министр инфраструктуры Борис Колесников высказался на тему цен на газ. Повышение тарифов он прокомментировал на своей странице в Facebook.

"В декабре 2013-го газ для населения стоил 0.72 грн за кубометр, а средняя зарплата была 3600 грн в месяц. Декабрь 2020 - 7.00 грн за кубометр (без транспортировки) при средней зарплате в 11900. Здобули? Насолоджуємося", — написал он.

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Колесников рассказал, как определяется степень экономического развития страны.

"А если серьезно, то без целевых субсидий не обойтись. Вообще в мире никого не волнует, откуда идет газ, вопросы его транспортировки и прочие детали, которыми власти любезно делятся с обществом, когда нужно повысить цены. Главное — чек на стоимость жизни. Если на продукты питания и коммуналку Вы тратите 25-30% от своего ежемесячного дохода, значит живете в развитой стране, 30-50% — страна развивается, а, если украинцы тратят 55% только на еду, глубина пропасти огромна!" — заявил он.

Ранее Борис Колесников сравнил ситуацию в Украине с двумя известными фильмами.