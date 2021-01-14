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Подорожание коммуналки: в Кабмине сообщили, хватит ли денег на субсидии За прошлый год на субсидии потратили 36,4 млрд грн, заявил Музыченко

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, хватит ли средств на субсидии для украинцев в ​​связи с подорожанием цен на услуги ЖКХ.

«У нас на данный момент, по итогам прошлого года, есть потраченные на субсидии средства – 36,4 млрд грн. Это примерно такая же сумма, которая заложена в 2021 году. Но мы также имеем практику того, что в прошлом году программа жилищных субсидий в части финансового обеспечения в течение года корректировалась три раза, с учетом ценовой политики, которая проходила в том числе на рынке природного газа. Почему мы не говорим о том, что, начиная с января 2020 года по июль 2020 года, мы наблюдали тренд по уменьшению цен на газ, и именно в июле, перед введением рынка природного газа, цена на газ составляла чуть менее 3 грн за кубометр?» - заявил чиновник.

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Он подчеркнул, что таковы рыночные принципы - когда есть спрос и предложение, а также фактор сезонности.

«С учетом этого, конечно, средства в госбюджете на 2021 год считались в сентябре-октябре 2020 года. Сейчас, с учетом цен на сегодняшний день, Минсоцполитики просчитывает возможные варианты, и мы будем выходить с предложением в Раду в случае необходимости изменять соответственно потребность в средствах. Но на сегодняшний день средств на предоставление льгот и субсидий на услуги ЖКХ, более трети домохозяйств пользуются этими программами - эти средства есть в полном объеме, и в случае необходимости мы будем инициировать пересмотр», - отметил Музыченко.

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Как известно, и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей уровнем "хаб минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год.

Ранее экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал массовые протесты в феврале-марте из-за подорожания коммуналки.