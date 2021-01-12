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Рост цены на газ: экс-вице-премьер предложил решение посредством субсидий Негатив в том, что цены на газ и услуги ЖКХ растут, а субсидии не покрывают этот рост цен, заявил Розенко

Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире телеканала «Украина 24» назвал два варианта решения проблемы возмущения людей в связи с ростом цен на газ для населения.

«Лично у меня платежка за коммунальные услуги по сравнению с предыдущим годом выросла на 40%. Это не вопрос газа, а в целом услуг ЖКХ. Очевидно, сегодня есть две проблемы. Первая, абсолютно неадекватное и неоправданное повышение тарифов на газ для населения. И второе, что сегодня программа системы субсидий не работает. В 2015-16 годах не было таких возмущений, хотя цена на газ поднималась выше. Ведь тогда либерализовали систему субсидий, сделали правильные нормативы, и у нас под системой субсидий максимально было 7,5 млн домохозяйств», - отметил экс-вице-премьер.

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А сегодня, подчеркнул он, размер субсидий сократился, по данным Госкомстата, в прошлом году размер субсидий составлял 1300-1400 грн на семью, а в нынешнем - 800-900 грн.

«Негатив заключается в том, что цены на газ и услуги ЖКХ растут, а субсидии не покрывают этот рост цен. Первое, надо разобраться с ценой на газ для населения и на услуги ЖКХ. Затем нужно возвращаться к системе субсидий, которую мы ввели в 2015-16 годах. После этого, в частности в последний год, было сокращен норматив счета субсидий, и они сократились. Поэтому сейчас кризис в экономике, в социальной сфере, COVID-19, локдаун т.д. - надо возвращать расширенные нормативы для расчета субсидий, чтобы люди могли платить за услуги ЖКХ», - заявил Розенко.

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Как известно, и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей уровнем "хаб минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год.

Ранее экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал массовые протесты в феврале-марте из-за подорожания коммуналки.