15:31, Сегодня

Цены на топливо на украинских АЗС вырастут — эксперт назвал цифры Мировое подорожание нефти повлекло за собой повышение цен на топливо в Украине

Украинский рынок отреагировал на мировые тенденции подорожания нефти. Только за первые недели января отечественные АЗС подняли стоимость бензина и дизельного топлива в среднем на 20-50 копеек за литр. Впрочем, значительного подорожания специалисты пока не ожидают.

Ситуацию прокомментировал в эфире канала "Украина 24" управляющий партнер инвестиционной компании Юрий Нетесаный. Он рассказал, на сколько может подорожать топливо в Украине.

"Если взять украинский рынок, то подорожание нефти достаточно быстро происходит и на украинских АЗС... Но мы не ожидаем каких-либо значительных колебаний, так как влияние цены на нефть, даже дороже в рамках нескольких долларов, не будет значительным в рамках всей цены на топливо — от 1% до 5%", — сказал он.

Читайте также: Повышение зарплат – экс-министр рассказал, как "разбогатели" украинцы в 2020 году

Ранее экономист Владислав Зимовец рассказал, как недавние протесты в США повлияли на курс доллара.