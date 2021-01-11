Биткоин, золото или доллар — банкир назвал самую выгодную валюту

Игорь Львов прокомментировал рекордный курс биткоина и рассказал, будут ли популярны традиционные валюты

Биткоин, золото или доллар — банкир назвал самую выгодную валюту

Биткоин поставил новый рекорд, его курс превысил 41 тысячу долларов. Что ждет криптовалюту в 2021 году, рассказал в эфире канала "Украина 24" банкир Игорь Львов.

"Мы видим, что биткоин и криптовалюты в 2020 году выросли в 4 раза. В ноябре-декабре биткоин был 10 800 долларов, а сейчас он почти 41 тысяча долларов. Это говорит о том, что спрос на эту валюту растет. С другой стороны, мы видим, почему он растет: первое — политическая неуверенность, которая была в Соединенных Штатах Америки, и второе — пандемия. 

На этом фоне рост биткоина будет продолжаться какое-то время. Но потом, мы надеемся, пандемия пойдет на убыль, политическая составляющая в США в январе будет решена. Я думаю, притормозит (курс биткоина — ред.) на 45-50 тысячах долларов, и будет плавный рост", — сказал он.

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Также Львов рассказал, будут ли традиционные валюты и золото расти в цене в наступившем году на фоне криптовалют.

"Конечно, этот вопрос ставился еще пять лет назад, и на него ответили. Если брать рост валют в 2020 году, то больше всего выросло золото — оно выросло в цене почти на 80%. То есть, если мы вложили бы деньги и купили золота на 100 долларов 1 января 2020 года, то 1 января 2021 года мы бы получили уже 180 долларов. Дальше идет евро, потом гривня, и потом — доллар.

Если мы говорим о традиционных валютах, конечно, они будут. Потому что криптовалюта более экзотическая. Мы не можем ею заплатить в магазине, мы не можем массово закупать на нее товары. Есть часть населения, которая ею занимается, но это больше спекулятивные операции. Но в основном импорно-экспортные операции — это доллары, евро. Ну и мы говорим о золотовалютных запасах, о криптовалютных запасах речь не идет", — сказал он.

Ранее народный депутат от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев дал прогноз по курсу доллара на 2021 год.

Источник Украина 24 Теги доллар евро криптовалюта золото