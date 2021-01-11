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Биткоин, золото или доллар — банкир назвал самую выгодную валюту Игорь Львов прокомментировал рекордный курс биткоина и рассказал, будут ли популярны традиционные валюты

Биткоин поставил новый рекорд, его курс превысил 41 тысячу долларов. Что ждет криптовалюту в 2021 году, рассказал в эфире канала "Украина 24" банкир Игорь Львов.

"Мы видим, что биткоин и криптовалюты в 2020 году выросли в 4 раза. В ноябре-декабре биткоин был 10 800 долларов, а сейчас он почти 41 тысяча долларов. Это говорит о том, что спрос на эту валюту растет. С другой стороны, мы видим, почему он растет: первое — политическая неуверенность, которая была в Соединенных Штатах Америки, и второе — пандемия. На этом фоне рост биткоина будет продолжаться какое-то время. Но потом, мы надеемся, пандемия пойдет на убыль, политическая составляющая в США в январе будет решена. Я думаю, притормозит (курс биткоина — ред.) на 45-50 тысячах долларов, и будет плавный рост", — сказал он.

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Также Львов рассказал, будут ли традиционные валюты и золото расти в цене в наступившем году на фоне криптовалют.

"Конечно, этот вопрос ставился еще пять лет назад, и на него ответили. Если брать рост валют в 2020 году, то больше всего выросло золото — оно выросло в цене почти на 80%. То есть, если мы вложили бы деньги и купили золота на 100 долларов 1 января 2020 года, то 1 января 2021 года мы бы получили уже 180 долларов. Дальше идет евро, потом гривня, и потом — доллар. Если мы говорим о традиционных валютах, конечно, они будут. Потому что криптовалюта более экзотическая. Мы не можем ею заплатить в магазине, мы не можем массово закупать на нее товары. Есть часть населения, которая ею занимается, но это больше спекулятивные операции. Но в основном импорно-экспортные операции — это доллары, евро. Ну и мы говорим о золотовалютных запасах, о криптовалютных запасах речь не идет", — сказал он.

Ранее народный депутат от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев дал прогноз по курсу доллара на 2021 год.