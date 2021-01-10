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Локдаун в Украине: "слуга народа" объяснила, где купить презервативы и бытовую химию Условия локдауна в Украине самые либеральные в Европе, заверила Евгения Кравчук

Заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа", нардеп Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что украинцев, несмотря на жесткий карантин, не лишили возможности покупать такие товары первой необходимости, как бытовая химия и презервативы.

Комментируя ситуацию в магазинах, которые лентами прикрывают запрещенные для продажи товары, Кравчук отметила:

"Я думаю, что более логично товары, которые не подпадают под продажу, убирать с полок или перекрывать доступ к отделам, а не писать записки и перекрывать лентами. В любом случае товар первой необходимости можно покупать - бытовую химию и презервативы можно купить в аптеке".

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Депутат также отметила, что в Украине условия локдауна "наиболее либеральные из всех, которые сейчас действуют в Европе".

"В Нидерландах нельзя собираться больше двух человек даже в собственном домохозяйстве, в Германии - не более 5 человек. У нас мы видим, что и под елкой много людей собирается, и многие магазины работают. В Чехии, например, во время жесткого карантина в выходные дни не работают даже аптеки, не говоря о магазинах, где продают носки и колготки", - сказала "слуга народа".

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Ранее начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, что можно продавать в магазинах при локдауне.