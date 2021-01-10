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В Украине подорожает популярный продукт: озвучен прогноз, когда и на сколько Производители жалуются, что себестоимость их продукции растет

В Украине цены на яйца могут вырасти в январе до 40 грн за десяток из-за значительного подорожания кормов для птицы.

Такой прогноз озвучила в эфире телеканала "Украина 24" эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины Ярина Бойко.

"В конце 2020 года нас, производителей, и кормопроизводителей всколыхнула нестабильность рынка сырья, которое является ингредиентами именно для производства кормов для птицы. Мы почувствовали резкий рост цен на такое сырье как зерно пшеницы, зерно кукурузы, соя, жмых. Это является причиной роста и себестоимости полученной продукции. Если раньше она была 14 грн за 10 яиц по себестоимости, сегодня уже выросла до 22 грн и растет дальше. Соответственно, мы видели цену до 30 грн, а сейчас уже наблюдаем 34-36 грн на полках в магазинах", - рассказала она.

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По словам эксперта, эта тенденция сохранится и на январь 2021 года.

"Сокращается предложение яиц, а спрос, особенно с новогодними праздниками, остается на том же уровне. Поэтому, скорее всего, в январе цена может вырасти до 40 грн", - сказала Бойко.

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Ранее экономист Олег Пендзин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что украинцы тратят на еду значительно больший процент своих доходов, чем жители стран ЕС.