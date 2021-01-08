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Украину заполнил импортный картофель — вырастет ли цена Эксперт рассказала, повлияет ли импорт популярного овоща на его цену

Импортный картофель вытесняет с рынка украинский — в прошлом году Украина закупила его на 62 млн долларов. В супермаркетах продается картофель из Беларуси, Польши, Румынии. Украинские производители не могут обеспечить массовые поставки овоща в торговые сети.

Председатель Ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова рассказала каналу "Украина 24", могут ли украинские производители картофеля поднять цены на свою продукцию.

"Цены, скорее всего, не увеличатся. Если украинские производители картофеля будут ставить цену выше 9,50 грн, в Украину быстро начнут поступать продукты из Европы. В этом году там существенно расширены производственные площади, по этим направлениям есть избыток, цена на внутреннем рынке этих стран очень низкая, и ее будет выгоднее покупать в Украину", — сказала она.

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Ранее народный депутат от "Слуги народа", председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, как будут меняться цены в Украине в 2021 году.